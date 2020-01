Video | Walter Montillo se emociona al hablar del vínculo de sus hijos con Universidad de Chile en su regreso

Walter Montillo fue presentado como flamante refuerzo de Universidad de Chile y la Ardilla compartió su felicidad por cumplir el sueño de su regreso. En una extensa rueda de prensa, el 10 azul se dio espacio para hablar de sus hijos y el vínculo con los hinchas de la U.

“Cuando nace mi hijo Santino fue realmente muy difícil, estuvo en terapia intensiva casi 70 días y yo tenía que seguir jugando. Por eso el vínculo capaz con la gente de la U se ha hecho más fuerte. Por el compromiso de jugar, estaba la Copa Libertadores. No podía dejar al club en ese momento y lo conversé con mi señora de dormir en el hospital y venir a jugar”, dijo Montillo.

Agregó que “creo que ese vínculo fuerte con el hincha se generó desde esa situación. Por eso siempre dije que quería regresar, quería devolverle ese cariño al hincha”.

Siguió complementando: “mi sueño más grande es poder entrar otra vez a la cancha con Santino. Como cuando todo el estadio se puso de pie y coreó su nombre, no me lo olvido hasta hoy. Yo quiero mostrarle el cariño que le tienen a él. Creo que lo quieren más que a mí. Y que él lo quiera ver. Es hincha de la U por su hermano y la familia, pero quiero que lo sienta”.

Por otro lado reveló cómo se gestó en el núcleo familiar la decisión de dejar Argentina y volver a Chile. Valentín estaba feliz.

“Mi miedo de volver pasaba porque mis hijos están grandes y tienen sus cosas, amigos, escuela… temía que uno de ellos me dijera que estaba bien y no se querían ir. El primero que me dijo que quería venir fue Valentín, el más grande y al que más miedo tenía”, manifestó.

Expuso: “fue más simple de lo que pensé. Él quiere jugar en las inferiores de la U porque el club lo marcó. Le agradezco a mi hijo más grande, no debe ser fácil para él cambiar otra vez de escuela. Me pongo en el lugar de él y debe ser complicado cambiar de amigos… perdón que me emocione, pero a uno los hijos lo ponen melancólico”.

Respecto al desafío de la U este 2020 sentenció que “hay que ganar, no pensar en el descenso. Tenemos que ser campeones porque la U es un equipo grande. Si pensamos en eso no tendremos problemas con los promedios. Si trabajamos con humildad se puede conseguir”.