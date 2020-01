Video | Leonardo Fernández marca su primer gol en Toluca con un violento zambombazo

Leonardo Fernández marcó su primer gol con la camiseta del Toluca mexicano. El charrúa se estrenó en las redes mexicanas con un furioso zapatazo de zurda ante el Necaxa.

Al 37' del primer tiempo, el ex Universidad de Chile agarró un balón suelto dentro del área y no dudó en disparar de primera, poniendo el empate transitorio. Ocho minutos después, Luis Hernández le dio la remontada a los locales con asistencia del ex jugador azul.

Revisa el golazo del uruguayo: