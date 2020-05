Víctor Castañeda le contesta a Néstor Gorosito: "A la FIFA. Han reclamado 1000 años y que sigan reclamando, nosotros seguimos festejando"

Pese a que el campeonato de 1994 se jugó hace 26 años, aún quedan destellos de ese inolvidable torneo que disputaron palmo a palmo las universidades de Chile y Católica, siendo los azules los que dieron la vuelta olímpica en definitiva.

Víctor Hugo Castañeda, uno de los referentes del equipo que dirigía Jorge Socías, contestó las declaraciones que hace mucho tiempo viene dando Néstor Raúl Gorosito en conversación con La Magia Azul en Redgol.

"Voy a responder algo que se hacía antiguamente en el fútbol. Señor Joseph Blatter, téngase a bien recibir reclamo de Universidad Católica", ironizó el ex volante.

Agregando que los reclamos "a la FIFA no más, yo creo que hay poca hidalguía en reconocer que perdieron con un equipo que era tan bueno como el de ellos. A lo mejor individualmente tenían mejores jugadores, pero nosotros colectivamente éramos más".

Castañeda además asegura que el ex 10 de la UC no se acuerda de ciertos partidos. "Gorosito no se acuerda, o no le conviene acordarse que cuando vienen a jugar con La Serena, Hernán Silva les hace repetir un tiro libre en el minuto 93, algo que nadie hace. El primer remate dio en la barrera, y en el segundo hace el gol Gorosito. No se acuerdan de eso, nosotros vinimos a jugar acá y al no se acuerdan que cuando jugaron con San Carlos de Apoquindo con Regional Atacama el Pelado Acosta estuvo a un metro y medio del Beto Acosta y cobraron penal igual", apunta.

Para el final, el volante formado en Palestino asegura que pese a los reclamos cruzados, en la U se sigue celebrando ese tan importante título. "Ellos han reclamado 1000 años y que sigan reclamando, la expulsión de Gorosito fue merecida en el clásico, que siga reclamando, nosotros estamos festejando", cerró VHC.