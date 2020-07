Víctor Castañeda: "A Johnny Herrera le dije que su liderazgo no era positivo"

Luego de la salida de Sebastián Beccacece de la banca de Universidad de Chile en el segundo semestre de 2016, llegó Víctor Hugo Castañeda junto a Luis Musrri a un equipo que venía golpeado por la mala campaña.

En su segunda experiencia en la U, Castañeda tuvo roces con algunos miembros del planterl, entre ellos el capitán e ídolo de la institución, Johnny Herrera.

"Yo no sé si Johnny Herrera tiene rabia hacia mí. Yo le tengo cariño. Él nunca fue duro a la cara conmigo. Yo le dije que su liderazgo no le hacía bien al equipo y que conmigo se debía dedicar sólo a jugar. Cumplía muchas funciones que no debía", aseguró el adiestrador en conversación con De Fútbol Se Habla Así de DirecTV.

Herrera enfrentando a la U con la camiseta de Everton (Agencia Uno)

Según el ex entrenador de Universidad de Chile, dice que al final el tiempo le dio la razón.

"Hice lo que yo tenía que hacer. Había que comenzar a terminar con un tipo de peso en la historia de la "U" para finalizar con una generación que venía desgastada. Fue un deja vu.El tiempo me dio la razón porque ahora se ha generado recambio", afirmó.

Por último Víctor Castañeda lamenta el haber partido del cuadro universitario.

"Me dolió salir de Universidad de Chile, yo quería estar un largo tiempo. Nos llevaron para clasificar a un torneo internacional y lo logramos. Cambiamos muchas cosas con varios problemas internos. Me dolió, pero en el mismo escenario volvería a ir a la U, cerró.