Valentín Castellanos desde Nueva York: "Tal vez la U cometió un error al venderme tan barato"

Valentín Castellanos fue descubierto por Diego Rivarola en Mendoza, ciudad natal de ambos, y estuvo en Universidad de Chile un año sumando pocos minutos en primera división.

Luego fue mandado a préstamo al club uruguayo Torque, para luego pasar a la MLS, donde hoy es jugador del New York City.

En conversación con La Cuarta, el delantero lamenta un poco su paso por la escuadra estudiantil. "La U no me supo aprovechar. Fue muy triste para mí. Dejé todo, quería debutar y sumar muchos partidos. Me dolió que no me tuvieran en cuenta, pero me sirvió de experiencia al menos. Salió la oportunidad de irme a Torque de Uruguay, donde jugué muchos partidos. Todo pasa por algo, estoy bien con la ‘U’ porque me abrieron las puertas, pero tengo una espina clavada", aseguró.

Castellanos cuenta que él tenia claro algo que en la U al parecer no tenían muy claro. " Yo sabía que el club (Torque de Uruguay) pertenecía al grupo de Manchester City. New York City hizo la opción de compra por 500 mil dólares, muy baja, lo que supuestamente valía en ese momento. Quizás en la U se confundieron y pasó lo que paso", relata.

Agregando que "tal vez la U cometió un error al venderme tan barato. Me sirvió muchísimo, ahora estoy jugando con la selección de mi país y estoy muy contento. También se lo debo a la U de Chile".