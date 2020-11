Urgente: Rafael Dudamel llega a acuerdo con Universidad de Chile

Universidad de Chile ya tiene entrenador listo. Después de la salida de Hernán Caputto, la dirigencia de Azul Azul dio el visto bueno a Rafael Dudamel como nuevo director técnico de los Azules a partir de la segunda rueda del Campeonato Nacional.

El entrenador venezolano ha tenido una larga y exitosa carrera a cargo de las selecciones Sub 17, Sub 20 y Absoluta de su país. En 2020 saltó a Atlético Mineiro de su país, pero no tuvo buenos resultados y fue cesado en marzo.

De esta manera, la U confirma la persona en la que depositará nuevamente su confianza, en una seguidilla de malas decisiones al mando de la dirección técnica del equipo. Lo primero será delimitar el nombre de los refuerzos que tendrá el plantel.

Recordar que Universidad de Chile se encuentra en el quinto lugar de la tabla de posiciones, pero después de una racha de cuatro puntos en seis partidos, que liquidó a Caputto y abrió la puerta a un nuevo entrenador.

La disputa del Sudamericano Sub 20 en 2019 fue la última aparición de Rafael Dudamel por canchas chilenas. Foto: Agencia Uno

La información sobre la llegada de Rafael Dudamel ya se encuentra confirmada por gran parte de la prensa chilena y también por RedGol, por lo que sólo se espera la oficialización para las próximas horas.

De todas formas, Dudamel deberá ajustar sus tiempos para cumplir con las exigencias sanitarias para el ingreso de nuevos visitantes al país.

Rodrigo Goldberg pide cautela



Luego de que se conociera la información, en Universidad de Chile aseguraron que prefieren esperar hasta que se entregue la notificación oficial, antes de confirmar públicamente la llegada del entrenador venezolano de 47 años.

"No es algo confirmado, seguimos trabajando junto al comité en el análisis y en las negociaciones, y Cristián (Aubert), nuestro presidente, seguramente tendrá reuniones más definitorias con los candidatos", dijo el gerente deportivo azul, Rodrigo Goldberg.

"No voy a revelar yo lo que pasa al interior del directorio, y cuando se trata de una elección compleja, cada uno tiene su punto de vista. No me parece extraño ni malo, pero cuando tomemos una decisión, será una decisión que nos deje tranquilos a todos", agregó.

Frente a las amenazas de la barra Los de Abajo a Azul Azul y a uno de los candidatos para entrenar la U, José Luis Sierra, Goldberg advirtió que "si nosotros nos pusiéramos a tomar decisiones respecto a lo que dicen los hinchas o las redes sociales, esto sería una locura".