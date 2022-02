Pato Yáñez critica de entrada a los fichajes de Universidad de Chile: "Esperaba refuerzos más esperanzadores, no apuestas"

Universidad de Chile tuvo un pésimo torneo 2021, casi vuelve a Primera B, por ello los directivos de Azul Azul decidieron hacer un cambio general en el plantel, de cara a la temporada 2022, con el colombiano Santiago Escobar a la cabeza.

Los estudiantiles debutan con Unión La Calera, y en la antesala al partido tuvo palabras el comentarista Patricio Yáñez, también ex jugador laico, quien criticó a los refuerzos.

"Yo esperaba un movimiento mucho más esperanzador en cuanto a las contrataciones, y no apuestas, no jugadores que van a partir y tú sabes que van a ser irregulares", sostuvo en Deportes en Agricultura.

El ex puntero derecho cree que los jugadores que llegaron a la U no dan la confianza necesaria, y llegó a esa conclusión mirando la probable formación para el estreno.

"Yo veo la posible formación de la U para este fin de semana y digo ‘puede ser o no puede ser’, entonces no, eso no es la U, ellos están apostando a un trabajo a largo plazo, pero recordemos claramente que el trabajo a largo plazo se sostiene con resultados", agregó.

Universidad de Chile debuta este domingo desde las 18:00 horas visitando a Unión La Calera por el Campeonato Nacional.