Universidad de Chile le ganó un partido lleno de épica a Unión La Calera para seguir en Primera División, porque levantó un 2-0 en contra en los últimos finales, con un gol en el tiempo agregado de Junior Fernandes.

Tras el compromiso el entrenador de los azules, Cristián Romero, analizó la victoria y señaló que lo logrado es una de las hazañas más grandes en la historia de la U.

"Si se vuelve a repetir no lo sé, pero va quedar en la historia como una de las hazañas más grandes del club porque es como ganar un título, guardando las proporciones. Pero este recuerdo me lo voy a llevar hasta la tumba. Y también en la otra etapa, en la otra parte cuando celebramos después de 25 años un título. Son tantos años en este club que el sufrimiento fue muy grande de vivir estas cinco fechas con toda la presión que eso significaba por el momento", dijo el Relojito.

"Fue una explosión de muchas emociones, y me siento orgulloso por lo que hicieron los jugadores porque no era fácil revertir una situación así. Por un momento jugamos mal al fútbol, que era lo que extrañaba, le dimos seguridad ofensiva al equipo, no nos llegaban con tanta facilidad, y hoy día se hizo muy cuesta arriba cuando íbamos 2-0 abajo", agregó.

Por último, Romero indicó que tuvo confianza hasta el final en que sus jugadores iban a poder dar vuelta las acciones para salvarse de todo, situación que finalmente ocurrió.

"De esto se trata la fe y la confianza, de confiar hasta el último momento, de no bajar los brazos. Yo sentí que lo sacaríamos esto adelante, sentí que este rival podíamos jugar nuestra opción arriesgando atrás, nunca pensé que se daría de esa manera, pero era un equipo que sale jugando, que da la opción de presión y estar más cerca del arco", explicó.

Cristián Romero cumplió con lo encomendado por los dirigente de Azul Azul y dejó a la U en Primera para la próxima temporada.