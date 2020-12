Reinaldo Lenis avisa: "Creo que he mostrado un 60% de mi capacidad en la U"

Reinaldo Lenis tuvo un debut goleador ante Audax Italiano que despertó la ilusión en los hinchas de Universidad de Chile de cara al resto del Campeonato Nacional. Sin embargo, sus actuaciones ante Deportes La Serena y Huachipato no fueron buenas y dejaron mucho que desear en comparación a su estreno con la camiseta azul.

En conversación con Directv Sports, el propio delantero colombiano reconoció que aún no ha mostrado el 100% de su rendimiento: "Me siento muy bien en el club, adaptándome a la ideología de juego de Rafael Dudamel, tratando de dar lo mejor para la 'U'. Yo creo en mis condiciones, puedo dar mucho más por la 'U'. Creo que he mostrado un 60% de mi capacidad, cuando llegué venía de meses sin jugar".

Además, valoró el intenso trabajo de Rafael Dudamel y su cuerpo técnico al mando del equipo: "Rafael Dudamel nos exige mucha intensidad en cada entrenamiento y en cada partido. Me ha costado un poco, porque venía sin jugar, pero ya estoy mucho mejor físicamente".

Clásico Universitario



El próximo desafío de Reinaldo Lenis con la U será el Clásico Universitario ante Universidad Católica. Los azules vienen de igualar amargamente ante Huachipato y necesitan un triunfo para alejarse de la parte baja de la tabla ponderada.

Sobre esto, el colombiano señaló que "nos quedó una sensación amarga con el empate ante Huachipato, sabíamos que podíamos ganar, que generamos opciones. Ahora, estamos muy motivados para el clásico, queremos lograr un buen resultado".

Sobre la UC, Lenia sabe que "no podemos dar espacios a Católica, debemos estar concentrados durante todo el partido. Debemos atacarlos, tener el control del balón. Es un clásico, es un partido aparte, y debemos ganar".

"Estoy seguro que el miércoles saldremos a buscar los tres puntos, necesitamos ganar", advirtió. El Clásico está programado para este miércoles a las 18:30 horas en el Estadio Nacional.