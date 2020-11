Sebastián Ubilla: "Hay una sensación de nostalgia por por enfrentar al club que me dio tantas alegrías en mi vida"

Este domingo a las 18:30 Universidad de Chile recibirá a Santiago Wanderers en el comienzo de la segunda rueda para los azules y sin poder contar con su flamante nuevo entrenador, Rafael Dudamel.

Un encuentro que tendrá tintes de emotividad para Sebastián Ubilla, delantero caturro y que defendió varios años la camiseta azul.

“Obviamente hay una sensación de nostalgia por volver a la cancha, por enfrentar al club que me dio tantas alegrías en mi vida, en mi carrera, porque también pasamos muchas alegrías como familia, entonces es difícil. Pero hoy me debo a Santiago Wanderers, debo defender esta camiseta, ser lo más profesional posible, porque es el equipo que me dio todas las armas para lograr lo que he conseguido a lo largo de mi carrera”, afirmó el Conejo en conversación con Emisora Bullanguera.

Ubilla además tendrá un duelo especial con su gran amigo Gonzalo Espinoza, del cual asegura "es un hermano".

"Obviamente no somos gemelos, porque no nos parecemos mucho. Nos juntamos mucho cada vez que podemos. Hemos hablado, dice que me va a pegar muchas patadas, bueno es lo de él también, pero dentro de todo es un gran jugador. Dentro de la cancha uno se olvida, pero una vez concluido seguimos siendo los mejores amigos”, explicó.

Respecto a cómo han estudiado a Universidad de Chile, Ubilla reconoce que “ha sido difícil preparar el partido contra la U, por el tema de que están con un interinato, de que su nuevo técnico está contagiado con Covid, y espero que se recupere pronto. Ha sido difícil, pero pensamos en nosotros, en hacer las cosas bien, hacer nuestro juego e ir en busca de los tres puntos que necesitamos muchísimo”.