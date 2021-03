Coke Hevia alaba a los juveniles de la U y se lanza: "Sin VAR los argentinos y brasileños tienen reglamento especial"

La participación de Universidad de Chile en la Copa Libertadores terminó, porque el equipo juvenil que paró este miércoles Rafael Dudamel, por las bajas debido al coronavirus, cayó ante San Lorenzo por 2-0 en Buenos Aires.

Pese a jugar con un equipo cargado de jugadores inexpertos, la U hizo una buena tarea en el Nuevo Gasómetro, situación que destacó el periodista Coke Hevia en su cuenta de Twitter, donde analizó el compromiso.

"Me han gustado los Morales y Navarrete. Bien Luján, sale porque no está 10 puntos en lo físico. Ubal nervioso, pero es parte de...muy mal partido de Moya", escribió el ex actor.

Pero eso no fue todo, porque criticó el arbitraje del uruguayo Leodán González, señalando que en la primera parte hubo un penal no cobrado a favor del elenco chileno.

Ángelo Henríquez no pudo marcar - U de Chile

"Penal no cobrado, bien los pollos hasta ahora, el gol es por inexperiencia nada más", indicó mientras el duelo estaba apenas 1-0.

Por último, se lanzó con todo contra la Conmebol, criticando la ausencia del videoarbitraje en la fase previa de la Copa Libertadores.

"Sin VAR, los equipos argentinos y brasileños seguirán con reglamento especial en la Copa", publicó.