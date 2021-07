Joaquín Larrivey se entusiasma con la nueva U y manda un mensaje: "Tengo la ilusión de quedarme"

Con una sonrisa volvió el Campeonato Nacional para Universidad de Chile, porque en un apretado partido derrotó a Deportes Melipilla, gracias a la brillante actuación del argentino Joaquín Larrivey.

El delantero argentino analizó el encuentro, donde marcó dos goles, indicando que se ilusionan con el nuevo proceso de los azules, pese a que el equipo quedó eliminado de la Copa Chile a manos de Fernández Vial.

"Ellos tuvieron dos tiros en el travesaño y a nosotros nos faltó claridad en el último pase, los espacios estaban, pero necesitábamos el resultado, veníamos de un golpe duro en la Copa Chile. Es un envión anímico para enfrentar lo que viene seguido con mucha ilusión", indicó a TNT Sports.

"Las críticas van a estar siempre, sobre todo cuando las cosas no van bien. Me duele la eliminación de la Copa Chile. No perdimos, pero no superamos a un rival de una categoría menor. Hay que dar vuelta la página, pensar en lo que viene y hoy fuimos merecedores de esta victoria", agregó.

Larrivey gritando sus goles - AgenciaUno

Además, comentó que siempre tienen que pensar en grande: "El que juegue en la U y no se ilusione con pelear un torneo, se equivocó de club. Sigo ilusionado con ganar el próximo partido, que es una final y prendernos arriba. La ilusión está, yo me levanto pensando en conseguir cosas importantes. Este club obliga a eso y este triunfo invita a eso".

Por último, Joaquín Larrivey comentó la opción de seguir jugando en los azules, y la palabra renovación empieza a dar vuelta en su cabeza.

"Uno siempre se ilusiona con quedarse. Tengo la ilusión de seguir jugando, las ganas de jugar le ganan por goleada a las ganas de ser entrenador por ahora. Quiero hacer las cosas bien para quedarme. Si no es así, seguiré mi carrera en otro lado, pero tengo años para seguir jugando, es mi ilusión y me preparo para eso, pienso todos los días en eso y todavía tengo tiempo. Espero quedarme, pero si no se da, siempre agradecido y a pensar a lo que viene", cerró..