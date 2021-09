Universidad de Chile una vez más perdió ante Colo Colo, ahora en Rancagua, en la versión 190 del Superclásico del fútbol nacional, situación que analizó el entrenador Esteban Valencia.

El Huevito sabe que sus dirigidos no entraron concentrados ante su archirrival, situación que le costó que le marcaran dos tantos en los primeros 10 minutos en El Teniente.

"Siento que el primer tiempo, no solo los primeros minutos, fueron de mucha desconcentración. No estuvimos centrados y, por ende, Colo Colo aprovechó esa circunstancia. Viendo cómo se dio, por supuesto que tratamos de reorganizar lo que teníamos presupuestado y se nos hizo muy difícil. Son un equipo que no te regala espacios y la ventaja la supieron administrar de buena forma. Pagamos caro ese muy mal primer tiempo nuestro", indicó el ex volante ofensivo.

Luego, explicó que intentó cambiar el esquema con el ingreso de Marcelo Cañete en el entretiempo, debido a que el equipo no podía dar tres pases seguidos.

"Uno trata de remecer cada una de las situaciones que estábamos viendo todos dentro de la cancha y entendíamos que no era el equipo que venía compitiendo hasta antes de este partido. El equipo estuvo muy lejos de lo que venía haciendo, no dimos tres pases seguidos. Lo único que queríamos era que terminara pronto ese primer tiempo", analizó.

Por último, Esteban Valencia expresó que seguirán luchando, porque según su punto de vista queda mucho torneo y buscarán pelear en la parte alta de la tabla.

"Es un golpe duro, porque veníamos por otra respuesta. Aspirábamos a una mejor respuesta en todo sentido. No entramos nunca en lo que fue el partido, la forma y lo que propuso el rival. Nos desesperamos en el segundo tiempo, nos quedamos con un jugador menos y eso te hace la tarea más difícil. Incluso con uno menos el equipo descontó y habla bien, pero no siempre se va a dar así, no queremos ganar siempre con amor propio", reconoció.