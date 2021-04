Rafael Dudamel y su visión del Superclásico: "Considero que el equipo siempre tuvo una propuesta muy clara"

Universidad de Chile volvió a sumar una nueva decepción en un Superclásico en el estadio Monumental. Los azules cayeron por la cuenta mínima ante Colo Colo, en una discreta presentación del equipo de Rafael Dudamel.

Pese a la derrota, el propio entrenador venezolano afirmó que su equipo respondió: "Después de una derrota no voy a quedar contento nunca, menos en un clásico, pero sí considero que en el partido, el equipo siempre tuvo una propuesta muy clara".

"El equipo estuvo con un nivel de enfoque muy claro para controlar las formas del rival y sí quedó claro que el equipo futbolísticamente respondió a lo que habíamos trabajado. Nos faltó más calma para concretar las opciones que creamos, pero de acuerdo a cómo Colo Colo funcionaba, siempre tuvimos una acorde respuesta", añadió en conferencia de prensa.

Además, Dudamel cree que "en la jugada del gol, mínimos detalles nos llevaron a terminar perdiendo el partido, pero no tengo nada que reprocharle a mis futbolistas que tuvieron un compromiso colectivo para estar a la altura del clásico. El resultado no va a dejar de permitirme encontrar las cosas buenas que hicimos. No quedo para nada contento, pero hay cosas que nos van a servir en este camino que apenas comienza".

Su continuidad



Una pregunta que se repitió en la conferencia fue sobre su continuidad en la banca de Universidad de Chile. Las críticas a su juego ponen en duda su permanencia: "Es un análisis que hacen ustedes y el cual yo no puedo hacer eco. Yo puedo hacer eco al análisis del partido, de lo que puedo hacer cada días, de eso puedo responder, hay cosas que no le corresponden al entrenador".

Finalmente, el venezolano fue claro sobre si ha pensado en renunciar a la banca del club: "No, no pasa por mi cabeza".