Universidad de Chile vive un gran momento en el Campeonato Nacional con seis partidos seguidos sin perder, de los cuales cuatro son victoria y Cobresal se pone en el camino con la esperanza de sumar los tres puntos que los mantengan dentro de los primeros lugares de la tabla.

Para su primer partido con público en más de un año y medio, el cuadro azul no planea cambiar demasiado sus planes confirmó con respecto a su formación y así lo confirmó el entrenador Esteban Valencia. "Lo más probable es que Fernando (De Paul) vuelva a la portería entendiendo que él salió por una suspensión", dijo en conferencia de prensa.

Es por eso que esa es la única variante que se podrá ver con respecto a los 11 jugadores que saltaron al campo de titulares en la victoria 3-1 ante O'Higgins. "No debería haber grande cambios, salvo Fernando por Cristóbal (Campos), que dejó una buena impresión en los partidos que le tocó jugar. Esa debería ser la única modificación", indicó.

El Huevo no cree que jugar al misterio con sus planes pueda influir de alguna manera en el resultado. "Yo no soy de esconder cosas, por el contrario. Acá no hay grandes secretos más allá que el rival reciba información. La formación es casi la misma salvo el regreso de Fernando. El resto se mantendría para este partido", apuntó.

De esta manera, Universidad de Chile saldrá ante Cobresal con: Fernando de Paul; Yonathan Andía, Osvaldo González, Ramón Arias, Marcelo Morales; Sebastián Galani, Gonzalo Espinoza, Mario Sandoval, Marcelo Cañete; Franco Lobos y Joaquín Larrivey.