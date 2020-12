Universidad de Chile vs Cobresal | Fecha, hora y canal para ver el encuentro de los azules y mineros por el Campeonato Nacional

Un partidazo habrá este lunes 28 de diciembre por la 26° fecha del Campeonato Nacional 2020 entre Cobresal y la Universidad de Chile en el Estadio El Cobre de El Salvador.



El elenco universitario viene de tres empates consecutivos, el equipo ha sido duramente criticado por los hinchas por el rendimiento en el torneo, el técnico Rafael Dudamel aún no ha conseguido plasmar correctamente su idea futbolística y sumado a los goles perdidos en momentos claves, le ha significado no poder llevarse la victoria en partidos que tenía controlado. Su último partido por el Campeonato Nacional fue frente a la Universidad Católica en una nueva edición del clásico universitario, partido que finalmente terminó con un empate sin goles.



Cobresal por su parte, quien hará de local en este encuentro se encuentra en la medianía de la tabla de posiciones con un registro de ocho triunfos, seis empates y diez derrotas, los mineros quieren hacer valer su localía y quedarse con la victoria frente a los azules que no lo pasan bien, el equipo dirigido por Gustavo Huerta no podrá contar con su estrella Marcelo Cañete quien fue expulsado en la fecha anterior. En el partido anterior, el elenco de El Salvador cayó derrotado por 3-0 frente a Everton.



Al comienzo de la 26° jornada del Campeonato Nacional, Cobresal se ubica en la 11° posición de la tabla de posiciones con 30 puntos, mientras que la Universidad de Chile está en la 6° ubicación con 36 unidades.

Cobresal quiere hacerse fuerte de local y vencer a la U. (Foto: Agencia Uno)

Día y hora: ¿Cuándo juegan Cobresal vs Universidad de Chile por el Campeonato Nacional?



Cobresal vs Universidad de Chile juegan este lunes 28 de diciembre a las 17:00 horas.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV Cobresal vs Universidad de Chile?



El partido será transmitido por CDF Premium y CDF HD, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo Cobresal vs Universidad de Chile?



Para ver en vivo el encuentro entre Cobresal y Universidad de Chile podrás hacerlo en Estadio CDF y CDF GO.