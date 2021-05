Universidad de Chile vs Audax Italiano | Día, horario y quién transmite EN VIVO ONLINE y en TV a Azules e Itálicos por la 9º fecha del Campeonato Nacional

Audax es uno de los equipos de moda este año. Los dirigidos por Vitamina Sánchez marchan en lo alto del Campeonato Nacional y son el único equipo invicto que queda. En esta jornada reciben a Universidad de Chile en el Estadio El Teniente de Rancagua.

La U no la pasa bien, y no solo en la cancha. Los dirigidos por Rafael Dudamel no logran encontrar una forma de ganar partidos consecutivos. Venían de ganar dos encuentros, frente a Santiago Wanderers y Deportes Antofagasta, pero todo se vino abajo con la derrota ante los 10 hombres de Everton al caer por la mínima.

No todo está perdido, ya que se encuentran a dos puntos de los líderes, pero no hay nada convincente del equipo Universitario, y el entrenador venezolano cada vez es más criticado.

Los Azules necesitan ganar, pero Audax Italiano viene con todo. Los Audinos son uno de cuatro equipos que cuentan con 13 unidades. El equipo de Vitamina Sánchez es el único invicto, esto se confirmó luego de la derrota que sufrió O’Higgins ante Unión Española.

Dudamel necesita un triunfo en esta fecha, especialmente después de sus dichos tras caer con Everton. Al venezolano se le agota el tiempo, pero ganar ante uno de los punteros le puede dar oxígeno.

Día y hora: ¿cuándo juega Universidad de Chile vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional?

Universidad de Chile vs Audax Italiano será este lunes 31 de mayo a las 20:30 horas.

Audax Italiano se muestra como un posible candiato al título. Son punteros y todavía no han caído en lo que va del torneo. (Foto: Agencia Uno)

Televisión: ¿dónde ver EN VIVO y por TV Universidad de Chile vs Audax Italiano?

El partido será transmitido por TNT Sports HD y TNT Sports 2. Revisa la señal según tu cableoperador:

TNT Sports HD (Ex CDF HD)

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

ZAPPING: 99 (HD)

TNT Sports 2 (Ex CDF Premium)

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

ZAPPING: 104 (HD)

Online: ¿dónde ver el partido EN VIVO y por STREAMING?

Si quieres disfrutar del encuentro a través de tus plataformas digitales puedes hacerlo en Zapping y Estadio TNT Sports.