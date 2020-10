Universidad de Chile viajará 12 horas en bus para enfrentar a Universidad de Concepción

Universidad de Chile buscará lavar sus heridas luego de la derrota ante Deportes Antofagasta y el empate gusto a derrota ante Audax Italiano 2-2 en el Teniente de Rancagua ante Universidad de Concepción este jueves a las 16:00 en el Estadio Ester Roa.

Los azules definieron su logística para el viaje y han decidido hacer el viaje de 499 kilometros en bus, saliendo el miércoles 28 de octubre desde el Centro Deportivo Azul a las 14:00.

A diferencia de los viajes a Iquique y Antofagasta, los azules no irán a Concepción por el día sino que dormirán en la ciudad a la espera del partido.

En Azul Azul aclaran que no se trata de un ahorro, si no que prefieren evitar el vuelo en una línea aérea comercial considerando que en el Bío Bío están en fase 2 y no quieren arriesgar al plantel.

Se calcula que el trayecto en bus será de seis horas, por lo que la U tendrá un viaje de ida y vuelta de 12 horas para enfrentar este importante encuentro.

Los azules quieren borrar el mal recuerdo de su última visita a ese estadio cuando en el debut de Alfredo Arias no sólo cayeron derrotados ante la Universidad de Concepción, esta derrota gatilló la salida del presidente Carlos Heller.