Universidad de Chile pasa por un momento complicado. Muy atormetantada por la posibilidad de descender a Primera B a dos fechas del final, la angustia se ha hecho presente en todos los estamentos del club. Por lo mismo, apelan a todas las fórmulas para poder salir de ese hoyo.

Por lo mismo es que contrataron a la psicóloga María Paz Ocampo para que pueda ser útil en la cabeza de los jugadores. Entendiendo que se trata de un momento muy delicado, apelan a que lo futbolístico pueda ser mezclado con algo mental.

La destacada profesional trabajó en Colo Colo en la época de Claudio Borghi y constantemente ha estado ligada al deporte. De hecho, confesó en una entrevista dada a La Tercera hace algún tiempo que el trabajo integral es fundamental para los atletas.

"La mente debe entrenarse también y desarrollar una serie de habilidades como la atención, la concentración, la tolerancia, la frustración y el estrés. Toda la gestión emocional, la activación, la toma de decisiones, las atribuciones causales, la motivación y la autoconfianza", indicó. Puntos que hoy son claves para los futbolistas azules.

En sus redes sociales, María Paz también ha señalado lo importante que es para el futbolista masculino poder desligarse de la sensación que tiene de que no le entran balas al practicar este deporte. Así es como contó que ha detectado que "el patriarcado de la sociedad y la cultura machista del fútbol los ha dejado restringidos de vivenciar la verdadera masculinidad".

Entrega algunos ejemplos, como "el macho man invencible que no integra derrotas para dar vuelta la pagina rápidamente a modo de evasión", "el que no conecta con lo que le pasa y simplemente tiene que actuar como 'el más canchero' en señal de hombría" y que "se ha distorsionado la definición y se han creído la idea que es más hombre el que no siente y se le olvidan todos los problemas cuando entra a la cancha”.

Por lo mismo, su mirada es a cambiar los estereotipos en el fútbol moderno. "Cada pase habla de la conexión entre humanos, cada control involucra un estado emocional, conducir es en sintonía con todo lo que es cada uno y rematar... si rematar al arco no es amor, realmente no sé qué es".

Según informó La Tercera, María Paz ha acompañado al equipo constantemente en este período. Y no solamente en los entrenamientos, sino que también en los partidos, pues cuando la "U" enfrentó a O'Higgins se le pudo ver en la puerta del camarín conversando con los jugadores en pleno partido para aportar su grano de arena para el objetivo final.