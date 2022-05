Este fin de semana se reveló una situación que vivió la familia del portero de Universidad de Chile Herán Galíndez, donde su esposa recibió mensajes en tono de amenazas por el desempeño del nacionalizado ecuatoriano en el Campeonato Nacional.

Fue una información de El Mercurio, quien en voz del representante del meta, Rodrigo Abadie, fue quien confirmó la situación y dejó sobre la mesa una posible partida de Galíndez a mitad de temporada.

Eso sí, fue el propio arquero titular de Universidad de Chile quien quiso dejar en clara la situación, una vez que se concretó el triunfo de los azules ante Deportes La Serena en el estadio Santa Laura.

“Eso lo quiero aclarar ahora para no hablarlo más. Fueron unos mensajes que recibió mi esposa, yo entiendo que son un par de personas, sé que por un par de mensajes no es lo que representa la hinchada de la U, pero sí mi esposa se asustó. Esperemos que se quede ahí y no sea nada más", precisó.

Pese a esto, según el medio Bolavip, desde la dirigencia de los azules no se quedaron de brazos cruzados ante esta situación, por lo que acudieron a realizar la denuncia correspondiente.

"Universidad de Chile tomó cartas en el asunto y presentó esta jornada (lunes) ante el Ministerio Público una denuncia por las amenazas que recibió la familia del portero Azul", detallan.

La información asegura que hubo conversación entre las partes para llegar a un consenso en los pasos a seguir, donde la concesionaria le entregó todo el apoyo a Galíndez con su familia al momento de realizar la denuncia.

"En las próximas semanas deberían darse conocer más antecedentes ante estas amenazas que recibió el portero de la Universidad de Chile, en donde el club ya le declaró todo el respaldo al portero para llevar este caso hasta las últimas instancias que lo ameriten", finalizan.