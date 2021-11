El castigo por la pésima campaña 2021: la "U" corta una extensa racha asistiendo a torneos internacionales

El empate ante Cobresal no solamente dejó a la "U" complicada con el descenso, pues también sentenció que los azules no asistan el 2021 ni a Libertadores ni a Sudamericana, lo que no pasaba desde el 2008.