La amenaza de la casa de estudios de la U de Chile a la U: "A lo mejor tendrá que empezar de Tercera División"

Parecía que Universidad de Chile, y sobre todo sus hinchas, por fin iban a tener paz, porque se terminó el sufrimiento que tuvieron en 2020 por la tabla acumulada, pero ahora nace un nuevo problema.

El ex máximo accionista de Azul Azul, Carlos Heller, decidió vender sus papeles de la sociedad anónima al grupo de inversión Tactical Sports, mediante la administradora de fondos Sartor, quienes no han dado a conocer sus intenciones.

Esta situación tiene preocupado al rector de la casa de estudios de Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, quien en diálogo con El Mercurio lanzó fuertes amenazas si es que no dan la cara los nuevos dueños de la concesionaria.

"La universidad no tiene mecanismo para intervenir la transacción comercial, pero lo que sí tiene todo el derecho en decir 'bueno, en estas condiciones yo no acepto que se use el nombre de la Universidad de Chile' y tendrán que buscar otro nombre", dijo en primera instancia Vivaldi.

Un nuevo lío para la U - AgenciaUno

Luego, comentó que si no le parecen las ideas de los nuevos dueños puede decir "que no acepto que se usen el emblema de la U y el chuncho y no sé, a lo mejor tendrá que empezar de tercera división. Eso se vería en su momento. El nombre de la universidad no lo pueden usar sin autorización".

"Siempre es preferible conocer y poder conversar con las personas que tendrán la responsabilidad de un club que lleva el nombre y los emblemas de la universidad. Hubiera sido deseable conocer los nombres", agregó.

Un nuevo panorama complejo para Universidad de Chile, que se prepara para su estreno en el Campeonato Nacional, de este sábado a las 18:00 horas ante Huachipato.