Piel de gallina: el emotivo video con un padre explicando a su hijo qué es ser de la U en la previa de "la final" contra Coquimbo

Universidad de Chile salió del puesto de la liguilla de promoción a la Primera B gracias al triunfo de Deportes Iquique contra La Calera, pero los azules están lejos de estar tranquilos en la lucha por la permencia tras la derrota contra O’Higgins y los empates ante Palestino, Colo Colo y los mismos Dragones Celestes.

El Chuncho se juega gran parte de su permanencia en Primera División este viernes desde las 19:00 horas ante Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, con los Piratas también condicionados con el descenso.

Es por esto que Universidad de Chile preparó un conmovedor video motivacional para arengar al plantel de cara a “la final” contra Coquimbo y unificar a los hinchas en medio del tenso momento y las críticas sobre el rendimiento de Rafael Dudamel y los jugadores azules.

En el video, el actor Alejandro Trejo personifica a un padre de la U que le explica a su hijo el sentido de la sangre azul en las venas: “¿Qué es lo que quiero? Quiero que entiendas lo que yo siento cuando veo jugar a la U, quiero transmitirte que no se puede sólo con las palabras. Cuando veo jugara la U encuentro mi lugar favorito en el mundo. No se trata si juega bien o mal, es algo más grande que cualquier cancha, cualquier estadio”, parte el papá.

Agrega que “nunca me he avergonzado de que la U no tenga estadio. Nosotros arrendamos esta casa, tu mamá, yo y tú. Nosotros tres hacemos que esta casa sea nuestro hogar. Lo mismo pasa con la U. No tenemos estadio, pero seremos locales donde vaya el equipo y la hinchada. Somos un equipo de carencias, son más las cosas que nos faltan a las que tenemos, son más las cosas que hemos perdido que las que hemos ganado, pero seguimos siendo de la U porque tenemos algo más grande que nos une”.

El sentido relato continúa: “por eso cuando a la U le va mal nosotros no nos ponemos a gritar ‘que se vayan todos’, y si alguna vez ves a alguien haciendo eso, ese huevón no es de la U. Él cree que es de la U, pero no es. Eso lo dicen los otros equipos: cuando el equipo anda mal, cuando tiene problemas, desaparecen. Tampoco celebramos antes de tiempo, no compramos el cotillón antes de ganar el partido”.

“Por eso cuando la U bajó a Segunda División seguimos llenando los estadios. 70 mil personas yendo a ver un partido de fútbol de segunda división. Muchos pueden nombrar la alineación del equipo cuando ganan campeonatos, se la aprenden de memoria, ¿pero sabes qué alineación tenemos memorizada? La de ese año. Mi padre fue de la U y mi abuelo. Tal vez a ti te cueste un poco entender esta pasión. Nadie tiene el corazón azul por tener esta camiseta o porque le guste levantar copas y campeonatos. Eso lo han sabido muchos que han pasado por la U: técnicos y jugadores, Leo Rodríguez, Rivarola, el Matador Salas, Musrri, Jorge Socias, Herrera, Leonel Sánchez… Lo sabía Carlos Campos”, sostiene.

Sentencia que “cuando miro el televisor no miro sólo un partido, estoy conectado con algo más allá del horizonte, con una pasión y un equipo más grande que una cancha. Con una hinchada que es mucho más grande que un estadio. Lo más lindo de la U es ser un romántico viajero, estar juntos. Cuando este equipo pierde, perdemos todos. Y cuando gana, celebramos como uno. Ser de la U dice mucho de tu persona, de tu capacidad de aguantar los malos momentos. 25 años esperando, y pese a ello nunca dejaron de creer y alentar. Eso es lo que quiero”.