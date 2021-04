Universidad de Chile no quiere saber nada con Ángelo Hermosilla y critica el comunicado de la Comisión de Árbitros que respalda anulación del gol de Mario Sandoval

Pese a que el partido entre Deportes La Serena y Universidad de Chile terminó hace varias horas, al parecer la jugada clave donde Ángelo Hermosilla invalidó el gol de Mario Sandoval de tiro libre seguira dando que hablar.

Anoche la Comisión de Árbitros emitió un comunicado donde sin perjuicio de reconocer los errores en el procedimiento, le dan la razón al juez del partido en anular el gol de la U.

Si en el cuadro universitario ya están lo suficientemente molestos por lo ocurrido en el Estadio La Portada, con la declaración del comité arbitral, ya están que echan humo y rechazan el informe.

Universidad de Chile va a presentar un reclamo por el arbitraje de Hermosilla, pero además en el Centro Deportivo Azul y, según pudimos averiguar, refutan el comentado informe basándonse en los siguientes puntos:

1. Afirman que no es efectivo que un jugador de la U invadiera el área de exclusión de atacantes, puesto que el mismo se ubicó en la misma línea trazada por el árbitro. Que son las propias imágenes de televisión las que dejan en claro que Luis Casanova no se mueve y no retrocede para acercarse a la barrera y que fueron los futbolistas de Deportes La Serena los que se adelantan para hacer contacto físico.

Que fue el propio juez el que no hizo retroceder a la barrera como correspondía, y al contrario, acercó a la contrabarrera al balón en claro perjuicio de la U. Luego de esto la barrera otra vez se adelantó, en este caso, Hermosilla ordenó que retrocediera y que se alejara de la contrabarrera.

En ese instante se suma un nuevo jugador de la U a la contrabarrera, el que se ubica al lado de su compañero en la posición marcada por el juez, situación que según los azules pugna lo sostenido por el Comité de Árbitros en el sentido de que se invade el área de exclusión de atacantes.

2. Respecto a la llamada de atención del juez del partido para que la contrabarrera se adelante, en la U reconocen que hubo una primera corrección hecha por Hermosilla, la que en todo caso, debió retroceder a la barrera y no adelantar a la contrabarrera.

Sin embargo, y es el punto que reclaman los universitarios, el Comité hace omisión de la segunda intervención del árbitro, cuando le ordena a la barra que retroceda, porque esa fue la orden definitiva y en donde no existiría esa invasión a la zona que es la causa basal para que se llegue a la conclusión de que "estuvo bien anulado el gol".

3. No hay mención en el informe de la Comisión de Árbitros respecto a este segundo momento donde Hermosilla hace retroceder a la barrera y con esto se cumple cabalmente el reglamento no existiendo invasión en la zona de exclusión y por eso no cobró falta, como correspondería.

A mayor abundamiento, en la U hacen énfasis en que hubo silbato del juez y no existió ninguna contraorden para detener esa reanudación del juego.

4. Los azules no están de acuerdo tampoco en que lo de Ángelo Hermosilla haya sido apenas "una aplicación de procedimiento erróneo" como dice el informe arbitral, porque según las propias imágenes, desde que el árbitro cobra la falta y hasta que se convirtió el gol, aplicó el procedimiento ajustado al reglamento.

Para Universidad de Chile, y esto emana de las declaraciones de sus propios jugadores, el juez anuló el gol por los reclamos de Deportes La Serena en el sentido de que no había pitado la orden de ejecución del tiro libre.

5. En la U critican también la exclusión del VAR en esta jugada porque entienden que se viola las normas que existen en el Protocolo de las reglas del juego 2019-2020 dictada por la International Football Association Board.

En el cuadro estudiantil esperan que haya una sanción ejemplarizadora para el juez Ángelo Hermosilla mientras en el Centro Deportivo Azul la jugada del tiro libre convertido por Mario Sandoval seguirá penando unos días más.