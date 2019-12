Universidad de Chile no le renueva a Rodrigo Echeverría y Everton aparece en su horizonte

Rodrigo Echeverría no sólo es formado en Universidad de Chile, es de los jugadores más identificados con el club, por eso su no renovación con el cuadro azul era caló hondo en el jugador.

"No hablé con nadie, nunca tuvo oferta concreta. Me dolió un poco. Por tener un buen momento y el haber salido de la U", le confesó Eche a Radio ADN.

Respecto a su futuro el central asegura que "estoy como jugador libre. He tenido contacto con otro club y estamos haciendo todo lo posible para llegar. No me quiero adelantar a nada. Yo creo que estoy más fuera que dentro de la U. Ya hablé con un club de la quinta región en el que ya jugué".

Por lo que pudo averiguar Redgol, este sábado quedaría sellada la llegada de Echeverría a Everton y donde se podría encontrar con otro ex compañero en la U: Johnny Herrera.