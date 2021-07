Universidad de Chile no espera más a Diego Milito y cierra a Luis Roggiero como su nuevo gerente deportivo

Universidad de Chile ha tomado una decisión respecto a su nuevo gerente deportivo, el que reemplazará en el cargo a Sergio Vargas y Rodrigo Goldberg, los que dejaron sus puestos una vez que se materializó el cambio de propiedad en las acciones de Carlos Heller, dando paso a Sartor.

El hombre elegido es Luis Roggiero, cuyo nombre hace rato generaba consenso en el segundo piso del Centro Deportivo Azul por el milagro deportivo conseguido en Independiente del Valle, que en pocos años peleó la Copa Libertadores y ganó la Copa Sudamericana en 2019.

El problema con el ejecutivo ecuatoriano estaba en las fechas. En un principio pidió que lo esperaran hasta diciembre, sin embargo, esto se destrabó en los últimos días y ahora sí, llegará a la U para tomar una de las decisiones más importantes: el nuevo entrenador.

Fue el propio presidente de Azul Azul, Cristián Aubert, el que confesó este jueves en conversación con Espn que era del todo lógico que fuera el nuevo gerente deportivo que tome la decisión sobre el próximo entrenador de la U que reemplace de una vez por todas en el banquillo a Rafael Dudamel.

Esteban Valencia dirigirá al equipo en el reinicio del Campeonato Nacional (Agencia Uno)

La U había pensado en Diego Milito como gerente deportivo, sin embargo, el ex dirigente de Racing, agradecidó el ofrecimiento pero aseguró que tenía pensado llegar a Europa. De igual modo los azules esperaron un tiempo que el ex delantero del Inter de Milan cambiara de opinión, pero justamente tiempo no tienen los azules así que apostaron todas sus fichas a Roggiero.

El nuevo gerente deportivo es licenciado en economía de la Universidad de Wisconsin y es experto en administración y finanzas.