Universidad de Chile va paso a paso cumpliendo el cuaderno de cargos solicitado por su nuevo entrenador, Santiago Escobar, con recursos muy limitados y la obligación de acertar en el mercado de fichajes, para evitar el bochorno de las últimas temporadas en la lucha por no descender.

Y hay una orden clara: renovar al equipo y completar las vacantes que dejó la partida de una decena de jugadores después de la pálida temporadad 2021. En ese sentido, una de las víctimas fue Matías Rodríguez, quien recibió una contundente negativa cuando ofreció sus servicios al cuadro azul.

Así lo reconoció Danilo Méndez, representante del jugador de origen argentino y que se convirtió en el extranjero que ganó más títulos y anotó más goles en el Romántico Viajero, pero que en 2021 fue cesado de la U y regresó a su país para vestir los colores de Defensa y Justicia.

"Yo hablé con la gente de la U para que Matías vuelva, y la respuesta fue que no estaban buscando un jugador como Matías. Que no estaban buscando reforzar en la posición de Matías", reconoció el agente en diálogo con Deportes en Agricultura.

El intermediario del Mati no puede creer la respuesta que recibió. "Quién no puede querer a Matías-. Es un gran profesional, buena persona, el extranjero más ganador en la historia del club, no hay nadie que no lo quiera dentro del club, me imagino que pasa por algo deportivo y no personal", sentenció.

En el cierre, el hombre no descansó en el desconsuelo. "No creo que no lo quieran como persona, creo que pudo sumar un montón, quería volver pero no se dio", completó sobre un Rodríguez que también ha tenido acercamientos con Unión La Calera.