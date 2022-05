Un importante desafío tiene este sábado 21 de mayo Universidad de Chile en la fecha 14 del Campeonato Nacional 2022, donde deben recibir a Huachipato en el estadio Santa Laura buscando dejar la zona baja de la tabla de posiciones, pero en la previa el coronavirus les dio un duro golpe.

Esto porque según informó radio Cooperativa el Romántico Viajero lamentó tres casos positivos de Covid-19 en su plantel en el test de antígenos realizado en la antesala del choque con el equipo dirigido por Mario Salas, por lo que los jugadores afectados no podrán estar presentes en el compromiso.

Así, el reporte entregado por la emisora radial advierte que Sebastián Miranda no contará con un titular y dos suplentes para la conformación de su oncena titular para medirse con el elenco acerero, situación que seguramente lamentará considerando la importancia del encuentro.

Pero eso no fue todo, ya que el propio técnico interino del conjunto universitario asistió a la conferencia de prensa previa al choque con los acereros y en dicha instancia dio luces de quien podría ser uno de esos tres contagiados, esto tras ser consultado por la situación que sigue teniendo al margen a Cristóbal Campos en portería.

Tras ser consultado por las razones por las cuales Campitos no ha sido nominado, Miranda explicó que “hay un motivo en especial pero que no es un castigo, hay un motivo médico que va a ser informado durante la tarde que es la razón por la que Cristóbal no está dentro de la citación. Pero quiero dejar claro que no hay ninguna indisciplina ni ningún castigo, todo lo contrario, hay un tema médico que va a ser informado”.

Así, Universidad de Chile enfrentará a Huachipato este sábado 21 de mayo desde las 17:30 horas en el estadio Santa Laura por la fecha 14 del Campeonato Nacional 2022, donde el Romántico Viajero no podrá contar con tres jugadores gracias al coronavirus y necesitan un triunfo para subir puestos en la tabla.