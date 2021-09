A los 77 años falleció Juan Rodríguez Vega, quien fuera figura con el Ballet Azul en la Universidad de Chile y, además, mundialista con la selección chilena en Alemania 1974.

Complicaciones médicas, donde estaba hospitalizado por una pancreatitis, además de haber sido diagnosticado con un cáncer hepático, se llevaron la vida del exjugador, que también tuvo pasos por Unión Española, Colo Colo, Coquimbo, Ñublense y el Atlético Español de México (hoy es el Necaxa), minutos antes de las 8 de la mañana.

“Para todos los bullangueros, les informo que acaba de fallecer mi tío Juan Rodríguez Vega, ex integrante del Ballet Azul y de la selección chilena que jugó el mundial del 74. Un abrazo al cielo crack", informa Gabriel Rodríguez, sobrino del jugador, en sus redes sociales.

Conocido como el “Carepato”, Rodríguez visitó Redgol en el año 2019, donde recordó una anécdota, cuando tuvo oportunidad de estar con Marcelo Díaz, que tiene el mismo apodo, donde le aseguró que era el único con ese sobrenombre en la Universidad de Chile.

“Tuve una conversación con Marcelo Díaz. Estábamos en una ceremonia de las selecciones de Chile, donde estaban los más viejos hasta los más chicos. Voy caminando, lo quedo mirando y como que no me conocía. ‘Tú sabes quién soy yo’, le dije. Se intentaba acordar. ‘Jugué en la U, soy exseleccionado’, le comento. Me puso unas caras, como que no le importaba mucho. Ahí le dije: ‘Yo soy el ‘Carepato’ número uno, el otro es el número dos (Horacio Rivas) y tú eres el tercero, pero en la U yo soy el verdadero ‘Carepato’’. Y ahí se quedó”, comentó en el programa Viejos Cracks de Redgol.

Pero no fue al único jugador de la U que le hizo un comentario. Entre sus historias también contó un consejo que le dio a Gonzalo Espinoza.

“Un día me acerqué a un jugador de la U y no sabía quién era yo. Me presenté y todo. Le dije con el entrenador que llegó (Frank Kudelka) ustedes tienen que ser leales, porque los veo a todos por todos lados. Te he visto jugar bastante tiempo. Mete con todo, porque la gente a ti te respalda. La gente le gusta que juegue así, porque era como cuando jugaba Rubén Marcos”, destacó.