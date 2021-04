Miguel Ramírez y la opción de dirigir a la U: "Es difícil, hace poco tuvo opciones de llegar el Coto Sierra y no se arriesgaron"

Universidad de Chile recién jugó un partido en el Campeonato Nacional 2021 y el entrenador Rafael Dudamel ya está siendo criticado, debido al opaco rendimiento de los azules ante Huachipato en el debut.

Las críticas para el adiestrador venezolano se arrastran desde 2020, y no hay pocas voces que piden un cambio de director técnico, y uno de los que aparece como opción para la U es Miguel Ramírez, sin trabajo tras su salida de Santiago Wanderers.

El Cheíto conversó con La Redgoleta de RedGol, donde no le cerró la pa a los laicos, aunque recalcó que es muy difícil que se concrete la opción, debido a su pasado en Colo Colo y Universidad Católica.

"Es difícil. Hace poquito el Coto (Sierra) tuvo opciones de ir a Universidad de Chile y el riesgo no lo corrió la gente de la U, no quisieron correr ese riesgo, porque indudablemente hay muchos fanáticos que están en contra de que entrenadores o jugadores identificados con otros equipos puedan ir a dirigir, pero espero que en algún futuro, que en algún momento el tema profesional esté por sobre el equipo en el cual uno se formó, porque uno tiene que ser evaluado por el trabajo, por el profesionalismo y la entrega y lo que aporta a la institución", dijo el ex defensa.

El Cheíto no le cierra la opción a la U - AgenciaUno

"En Europa se da mucho, pero no me cabe duda de que esto va a ir cambiando, tiene que ocurrir esa primera vez, han pasado técnicos que han sido identificados con una institución y han pasado por otra y lo han hecho de muy buena manera", agregó.

Por último, recordó el caso de Arturo Salah, quien pasó por los azules y luego fue entrenador de Colo Colo.

"Por ejemplo Arturo Salah, que fue formado en Universidad de Chile, hizo cadetes en Universidad Católica y empezó a dirigir en Primera División en Colo Colo, luego dirigió el club de donde nació (la U). No me cabe duda de que esto tiene que cambiar y lo encargado de hacer eso somos los entrenadores, haciendo buenas temporadas, remató.