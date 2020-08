El equipo soñado de Universidad de Chile deberá esperar al menos tres años más

No son pocos los jugadores que triunfaron con la camiseta de Universidad de Chile y han confesado en más de una ocasión que quieren terminar su carrera en la U.

A este selecto grupo, hay que agregar a Alexis Sánchez y Mauricio Isla, ambos declarados hinchas azules y que han ha coqueteado con la posibilidad de marcar un gol con la camiseta de la U y celebrarlo junto a Los de Abajo alguna vez.

Los hinchas universitarios alucinan con un súperequipo con estas figuras de la Generación Dorada, más los que militaron en el cuadro de Jorge Sampaoli en 2011 y ganaron todo.

Eso sí, los fanáticos deberán tener paciencia y esperar al menos tres años para que el Dream Team de la U vea la luz, esto porque la mayoría de estos cracks acaban de firmar contratos que los atan indefectiblemente por ese lapso de tiempo, veamos caso a caso:

Charles Aránguiz en 2011 en Universidad de Chile (Agencia Uno)

Charles Aránguiz

El volante nacido en Cobreloa, aunque estuvo en la órbita de Bayern Munich, Roma e Internacional de Porto Alegre, finalmente decidió con el corazón y se quedó en el Bayer Leverkusen, club con el cual está muy agradecido por cómo se portaron con él cuando se lesionó gravemente apenas cuando llegó.

El Príncipe renovó por tres temporadas y recién podría volver el 2023 a Universidad de Chile.

Eduardo Vargas abre la cuenta en la final de la Copa Sudamericana (Getty Images)

Eduardo Vargas

Turbomán tiene contrato vigente con Tigres de México hasta diciembre, donde tomará una decisión si sigue en Monterrey o toma una de las ofertas que tiene.

Respecto a Universidad de Chile, en marzo Vargas conversó con Redgol y aseguró que "el sueño de cualquier jugador es retirarse en el equipo que lo levantó en su plenitud y sí, me gustaría volver a la U. Pero todavía no. Estoy joven y a pesar de que tengo 30 años, me siento joven".

Marcelo Díaz en su último torneo con la U de Chile (Agencia Uno)

Marcelo Díaz

El Carepato tiene contrato con Racing Club hasta el 2021 y el propio manager de la Academia, Diego Milito, aseguró que "Díaz tiene su corazón en la U, pero está feliz con nosotros".

Díaz ha asegurado varias veces que quiere volver a Universidad de Chile, pero en el CDA responden que la realidad económica del club hace imposible una contratación de esa naturaleza.

Mauricio Isla entrenando en el CDA en 2016

Mauricio Isla

El Huaso finalizó su vínculo con el Fenerbahce y pese a mandar múltilpes recados de que estaba disponible para jugar en Universidad de Chile, las arcas azules están flaquísimas y no dan los números para pelear con el mercado internacional.

El lateral viene siendo tentado por Boca Juniors para incorporarse al equipo que dirige Miguel Ángel Russo, pero al parecer al chileno le seduce más la oferta que tiene del Betis de Manuel Pellegrini.

De cualquier forma, habrá que esperar unos años para ver a Isla de azul.

Alexis cuando niño con la camiseta de la U (Archivo)

Alexis Sánchez

Inter de Milán extendió el contrato de Alexis Sánchez hasta 2023, por lo que sus deseos de vestir de azul deberán esperar un buen tiempo. El tocopillano tendrá 34 años cuando tenga el pase en su poder para definir su futuro.

El tocopillano reveló hace dos años su deseo de jugar por Universidad de Chile, como una promesa con su familia. "Creo que es un sueño de mi familia y mi papá que ahora está en el cielo", confesó después de firmar con Manchester United.