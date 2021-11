En Universidad de Chile comienzan a mirar con miedo las últimas fechas del Campeonato Nacional. Con nueve fechas sin saber de victorias, los azules comenzaron a caer en los puestos de la tabla de posiciones, por lo mismo ahora están remando por escapar de la zona de promoción.

Una situación que todavía no tiene una respuesta clara, pero que, para el delantero Joaquín Larrivey, no tiene una definición concreta, más bien es la suma de varios hechos que hicieron llegar a este momento.

"No creo que pasara algo puntual o sería muy fácil de corregir. Pasaron muchas cosas a lo largo del año. Tal vez no éramos el equipo tan bueno como creíamos y eso hizo que mermara el rendimiento, donde entramos en un pozo del que no hemos podido salir. Son muchas circunstancias para debatir partiendo de lo futbolístico, pero es mucho más profundo que eso", comenzó contando Larrivey.

Tras consumar la última derrota, esta jornada en el Centro Deportivo Azul comenzó con una charla de parte de Cristián Romero con el plantel, donde el técnico sigue en la línea de levantar a todo el equipo por las fechas que quedan por luchar, además de pedir compromiso.

Algo que también sabe el delantero azul, quien asegura que por su parte está totalmente enfocado en cumplir profesionalmente con el equipo, donde esperan que todos estén con la misma mentalidad.

"Particularmente estoy plenamente comprometido con mi carrera, con el club al que represento y con mis compañeros. Llego a mi casa y el entrenamiento invisible es casi de igual importancia que las dos horas que podemos estar entrenando. Espero que cada compañero haga lo mismo, porque es importante en el compromiso, pero obviamente no sé qué hará cada uno al llegar a su casa. Pero confío que en esta situación lo estén llevando a cabo, que estén comprometidos porque es la única manera de salir adelante", asegura el delantero argentino.

Si bien es imposible saber qué pasará en estas cuatro fechas que quedan, Larrivey insiste que con el compromiso de todo el camarín se puede sacar la tarea adelante y, por qué no, ilusionarse con pelear algo más arriba.

"Lo vamos a saber al final del torneo, pero la única alternativa que tenemos es que ese compromiso se lleve a cabo al ciento por ciento, mucho más con el partido que se nos viene el domingo. Pero para lo que resta del torneo después se harán las cuentas al final. Es fundamental el compromiso que eleve cada individualidad y, como dije anteriormente, por consecuencia el rendimiento del equipo", finaliza.