Walter Montillo y el momento de Universidad de Chile: "No sé por qué las cosas no son fluidas como antes"

Universidad de Chile atraviesa un complicado momento en el Campeonato Nacional. El pasado fin de semana, el cuadro azul cayó feo por 2-0 ante Cobresal y sumó su cuarto partido consecutivo sin ganar, lo que lo deja en una difícil situación en la tabla ponderada.

La mayor preocupación de los hinchas es el pobre rendimiento del equipo en El Salvador, con poca mejoría en comparación a lo hecho por Hernán Caputto en sus últimos partidos al mando del equipo. Sobre esto, Walter Montillo reconoció que no han podido replicar el buen desempeño que tuvieron antes de la pandemia.

"No sé por qué las cosas no son fluidas como antes. Siempre trato de ser lo más profesional posible siendo el entrenador que sea. Yo intento ganarme el puesto. No me dejo de entrenar, no me dejo de autoexigir, porque sé que este momento del Club amerita que todos estemos al 100%", reconoció la Ardilla.

Hasta antes del parón por la pandemia, la U era uno de los líderes del torneo y semana tras semana presionaba a la UC en la cima. Sin embargo, con el regreso del fútbol, los azules perdieron protagonismo y volvieron los fantasmas de la tabla ponderada.

Sobre la derrota ante Cobresal, Montillo reconoció que "creo que lo demostramos en el último partido, no es lo que tenemos que mostrar. Cada uno de nosotros tiene que pensar en dar lo mejor. Yo tengo que mejorar, pero también todo el resto tiene que mejorar".

"En lo personal me siento muy responsable cuando no ganamos. Cada derrota me golpea y porque como son mis últimos partidos también me golpea", añadió el argentino.

Además, la Ardilla anticipó lo que serán los próximos encuentros de la U en el estadio Nacional: "No tenemos que pensar más allá porque el domingo es una final para nosotros. Sabemos que nos jugamos muchísimo".

"Tendremos 3 partidos de local en donde tenemos que sumar si o si de a tres. Es una buena chance para despegarnos de abajo", refrendó el referente azul.

Montillo no pudo levantar a un dormido equipo ante Cobresal

El retiro es una decisión tomada



Walter Montillo volvió a reafirmar su decisión de colgar los botines cuando acabe el Campeonato Nacional: "Es una decisión tomada. Siempre me consideré una persona de palabra. Creo que es el momento. Yo lo comuniqué con tiempo para no generar falsas expectativas".

"Me quiero ir con tranquilidad de ayudar al equipo y a mis compañeros. Si bien tenemos un poco de holgura en puntos, estamos en una posición difícil. Lo único que quiero es ponerme bien al 100% y ayudar al equipo en lo que más pueda", cerró.