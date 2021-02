Walter Montillo explica su última finta a Rafael Dudamel: “No podía darle un abrazo, siento que tuvo que ver con mi salida de la U”

Walter Montillo dejó el fútbol tras el triunfo de Universidad de Chile ante Club Deportes Antofagasta por 3-1. Su decisión fue “forzada”, ya que quería retirarse en el Romántico Viajero pero, según sus propias palabras, lo tramitaron demasiado para decirle si querían contar con él o no para este 2021 y optó por colgar los botines.

Por lo mismo, la Ardilla se llenó de emoción en el Estadio Nacional y recibió un respeto y cariño transversal, aunque hubo una finta que se vio en todos lados: cuando fue reemplazado a poco de que el cotejo terminara, el entrenador de los azules, Rafael Dudamel, fue a abrazarlo y, en su última gambeta, el argentino lo evitó y todo terminó en un apretón de manos donde ni se miraron.

Y no fue una interpretación solamente. El propio Montillo confirmó por qué se dio así. “Con Rafael nunca tuve relación, por ahí la que hubiese querido yo y él también. Por ahí estoy equivocado, pero siento que tiene que ver con mi partida de la U. No podía darle un abrazo con quien no tengo una relación para dárselo”, sentenció en diálogo con ESPN Radio Chile.

“Nunca generamos un vínculo de amistad. Sí de respeto. Nunca me faltó el respeto ni yo a él. Teníamos un respeto mutuo, de trabajo”, abundó.

"SIGO SINTIENDO QUE DUDAMEL TIENE QUE VER CON MI PARTIDA DE LA U, ENTONCES, NO PODÍA DARLE UN ABRAZO"#ESPNRadioChile @Montil10 y su gesto con el técnico de @udechile: "Nunca generamos ese vínculo de amistad, sí de respeto... Pero no me salió (abrazarlo)". pic.twitter.com/27WfRVR5BK — ESPN Chile (@ESPNChile) February 15, 2021

Finalmente, Montillo recalcó que “no me salió. No de mala leche ni nada, fue un apretón de manos, abracé a mis compañeros, a los funcionarios que los conozco hace mucho más tiempo. Pero siempre con mucho respeto, no se lo voy a faltar nunca y él no me lo faltó a mí, pero sentí que en ese momento no era para darle un abrazo a él. Nada más, no es para darle mucha vuelta”.