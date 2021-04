VH Casteñada: "Tratamos de guiar a Johnny en las divisiones menores... Cada uno tiene lo que merece"

Víctor Hugo Casteñeda, ex futbolista y entrenador de Universidad de Chile, lamentó la nueva derrota de los azules en el Superclásico frente a Colo Colo en el Estadio Monumental y les dio un consejo a los jugadores.

“Se ha ido transformando en una mochila muy pesada y hay algunos, varios, que no están preparados para jugar en la U o para jugar este tipo de partidos, más que para jugar en la U. Y esa es la realidad. Pero ellos se tienen que dar cuenta, tienen que entender, que no se pueden hacer cargo de la historia", afirmó en entrevista con La Tercera.

"Ellos se tienen que hacer cargo de un partido. De ese partido. Ellos tienen más cosas que ganar que perder. Si ganan, van a quedar en la historia, porque van a romper la racha, el maleficio. No les puede causar tanta presión el hecho de no ganar en una determinada cancha”, añadió.

También se refirió a su relación con Johnny Herrera: "No me interesa hablar con él. Creo que me faltó mucho el respeto en unas declaraciones que hizo, así que no me interesa. No me calienta la cabeza, no es tema para mí".

Sobre la forma en que el ex arquero salió del club, comentó: "Yo lo conozco desde sus 15 años. Lo tratamos de guiar en las divisiones menores, lo presionamos para que llegara ser el arquero que creíamos que prometía ser. Tuvo que dar la vuelta larga. Se tuvo que ir de la U en algún momento, cuando se pudo haber quedado si hubiera sido de otra forma, no quiero usar ningún calificativo".

"Él se pudo haber quedado a vivir en la U, con todo lo que ganó, pero para mí no es tema. Tampoco soy de calentarme con gente o de andar enojado por la vida. Si en algún momento nos encontramos por ahí y él me saluda, yo lo voy a saludar y chao. No voy a ser amigo de él. No me interesa serlo", manifestó.

"Creo que todo cae por su peso. Cada uno tiene lo que merece", finalizó.