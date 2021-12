Luego de que Deportes Melipilla acusara ante el Tribunal de Disciplina a Universidad de Chile, por supuestos doble contrato del jugador Ramón Arias, los hinchas han estado preocupados por el tema. Tanto así, que varios piden que, más allá de la ANFP, los directivos salgan a dar una explicación.

Es que son varios los temas que se han pasado por alto, como el descenso, la salida de Joaquín Larrivey, además esto de los contratos, donde los azules se ven bajo amenaza por lo que se pueda resolver.

Por lo mismo, uno que se manifestó molesto por la situación fue Héctor Tito Awad, el popular comentarista deportivo de La Magia Azul, quien se descargó en el programa.

"Estoy enfermo de caliente, pero de rabia. Las bajezas llegan a niveles para mí insospechados y, creo tener un fondo humano, como todos los que estamos en La Magia Azul, que siempre pensamos en lo positivo, en la comunicación, en hablar, arreglar los problemas. Hay mala leche en medio de todo esto de los derechos. Me escriben que Melilla está fuera de contexto", cuenta Awad.

Pese a esto, el comunicador ocupó los micrófonos del programa para ser tajante con su directiva y mandar un mensaje a la gente de la concesionaria, para que no dejen pasar más tiempo en dar explicaciones.

"Les pido que salgan a hablar, porque aquí hay que defenderse. Hay que aclarar los temas. No sacamos nada de estar dentro de la oficina, del Tribunal de Disciplina, qué sé yo, mientras hay un señor periodista y un director de otro club que tira mier.. al río como si fuera nada. Imagínate para desafiliar a un club como Universidad de Chile. No para que pierda puntos. Me llegó el agua más arriba del cuello", destaca.

En ese sentido también defiende a Ramón Arias, con quien asegura conversaron en el programa en forma privada, donde esperan que también pueda contar con libertad su parte de la historia.

"En algún momento saltará a explicar la situación, pero no debe esperar mucho. Como tampoco lo puede hacer azul azul. Tiene que hacerlo ahora ya, sí está la escoba para la gente... Se lo cargaron con él y con nadie más, porque me imagino que no tienen ningún otro antecedente. A mí Arias podría por picado, haber hablado mal del tema, porque cuando uno está picado comete errores, y le sigue el juego a estos señores que están tratando de enlodar a la U, y, sin embargo, no lo ha hecho", finaliza.