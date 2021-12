La revelación del periodista Cristián Caamaño en Deportes en Agricultura ha dado que hablar, luego de dar a conocer una salida con consumo de alcohol de un grupo de jugadores de Universidad de Chile, en el día de descanso que le dio el cuerpo técnico de Cristián Romero en el Campeonato Nacional.

Por lo mismo, Tito Awad, el comentarista deportivo de La Magia Azul, entregó su punto de vista sobre esta situación, donde encontró lamentable que sucediera en una semana donde los azules se están jugando la categoría.

"Todo va depende del resultado para que lo que pasó el lunes no sea grave, todos pueden hacer lo que hicieron pero no en esta circunstancia. Esto solo ratifica mis conceptos, que no tienen ninguna autoridad moral para vestir la camiseta de la U. Ni disciplinaria, moral, ni de corazón, ni médula de hueso, ni nada", cuenta Awad.

Para el mediático comentarista esto también coincide con lo que ha pasado en Colo Colo con los contagios Covid, donde pone como ejemplo la voz de Gabriel Suazo donde aseguró que salía con la familia.

"Esto no debió haber pasado. Es lo mismo que pasa con los jugadores de Colo Colo. El otro día decía el capitán, 'yo me junto con mi papá y el trabaja'. Bueno entonces no te puedes juntar con tu papá. Por eso hablo de la concentración plena, la no conexión con ninguna persona ni la familia. Cuando se está en esta instancia. No digo que todo el año vivan esto. Pero con la situación de los dos clubes más grandes de Chile no se puede hacer lo que se hizo, es una vergüenza", detalla.

Es que para Awad espera que los jugadores que están apuntando saquen esa rabia interior en la cancha el domingo, y que puedan demostrar en un partido trascendental que lo que se habla de ellos está errado.

"No conviene, solo con el hecho que salga y nuestras opiniones va provocar algo en los jugadores. Ojalá se piquen, se sientan ofendidos,con ganas de demostrar que no pasó nada, qué van a ganar igual, pero de todas maneras va quedar en una mancha en esos cuatro jugadores, donde no voy a señalar nombres", cerró.