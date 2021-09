Universidad de Chile, bajo el mandato de la sociedad anónima Azul Azul, vive cambios profundos, con nuevos dueños, quienes pusieron a la cabeza de las decisiones deportivas al ecuatoriano Luis Roggiero, nuevo gerente deportivo del club.

El ahora ex dirigente de Independiente del Valle se ha demorado más de la cuenta al cuadro laico, pero según dio a conocer La Tercera, Roggiero por fin arribará al país este martes, con mucho trabajo de por medio.

El directivo tiene como principal misión abrochar la renovación del delantero Joaquín Larrivey, tema que es la prioridad número uno para el gerente.

El goleador de los azules termina contrato a fines de año, y ha dicho hasta el cansancio que quiere seguir en el club, pero al no estar Roggiero cumpliendo sus obligaciones in situ, no se han cerrado las conversaciones, que iniciarán oficialmente este martes.

Pero Larrivey no es el único que acaba su vínculo con Azul Azul, porque en los últimos días de 2021 se acaban los contratos de Fernando de Paul, Ramón Arias, Osvaldo González, entre otros, casos que tiene que revisar Luis Roggiero.

Universidad de Chile vive un nuevo proceso, y en la cancha tiene un duro compromiso este domingo, cuando reciba a Colo Colo en el estadio El Teniente de Rancagua.