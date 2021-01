Sandrino Castec destroza a Rafael Dudamel y encara a Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas: "Antes hablaban mucho y ahora no aparecen"

Universidad de Chile no la pasa bien, este miércoles cayó ante O'Higgins en el estadio Nacional y no puede avanzar en la tabla ponderada, donde lucha en la parte baja, con el fantasma de la B dando vueltas.

En Azul Azul intentaron que el nivel del equipo mejorara con la llegada del entrenador venezolano Rafael Dudamel, sin embargo el llanero no ha tenido suerte, e incluso, sin números son peores que los de Hernán Caputto.

El ex arquero se ha llenado de críticos, y uno de ellos es el histórico delantero de la U Sandrino Castec, quien en diálogo con RedGol analizó el rendimiento del elenco laico con el caribeño en la cabina técnica.

"No era la solución traer a Dudamel para salvar a la U. Por ejemplo, Barrios jugaba muy bien en Antofagasta y aquí no juega, la U es un equipo desmotivado, que a la vez gana un partido y creen que se lo han ganado todo, pero no han hecho nada", dijo en primera instancia a la Redgoleta.

La U no puede levantar cabeza - AgenciaUno

"Lleva siete partidos y no muestra un esquema futbolístico, es complicado opinar así de un técnico, porque además hace cambios cuando no corresponde, y en el momento en que los tiene que hacer mete a jugadores que no funcionan y saca a los jugadores que están rindiendo", compementó.

Pero no sólo Dudamel se llevó críticas, sino que también los directores Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas, a quienes apuntó Sandrino.

"No sé si el problema son los técnicos, aquí tienen que hablar los gerentes deportivos, que antes hablaban mucho y ahora no aparecen", cerró Castec.