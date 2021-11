En Universidad de Chile comienzan a vivir con suspenso las últimas fechas del Campeonato Nacional, que la tienen caminando por la cuerda floja cerca de la zona de descenso y con la difícil misión de visitar a Universidad Católica, que está peleando por el título.

Con el negro panorama por delante, son varios de los históricos jugadores azules que han salido a dar su opinión sobre lo que está pasando con el club, donde Sandrino Castec, en conversación con Redgol, asegura que todo se está haciendo mal.

"Creo que el partido ante Ñublense lo dice. No fue malo lo que hizo Valencia en los últimos partidos. Valencia tenía que haber terminado el proceso. Siguen cometiendo errores y esto conlleva a lo que está pasando y se ve cada día peor", cuenta Castec en Redgol.

En ese sentido, el ex atacante asegura que ahora todo está en manos de un plantel que debe juramentar sacar la tarea adelante, pese a que el domingo se enfrentarán a un rival de mucha categoría.

"En este momento, después de ver lo que pasó con Ñublense, los jugadores tienen que comprometerse. Se habla mucho de que no hay dirigencia, pero son los jugadores los que juegan. Es un partido demasiado difícil, pero no sé de qué manera alentarlos porque las modificaciones que se hicieron no fueron las mejores, pero me trae muchas dudas lo que está pasando en la institución", detalla el ex azul.

Si bien todavía están a tres puntos de la zona de promoción, Castec es enfático que hay que salvar como sea a Universidad de Chile, donde aprovecha de lanzar un misil a otros ex compañeros que les gusta la idea de perder la categoría.

"Es la idea que se salve, no como otros ex compañeros que prefieren que se vaya hasta tercera. Hay una serie de interrogantes donde la U puede perder hasta el nombre, pero no pensemos eso, pensemos en que se pueda sacar esto adelante, con una plantilla más cara del fútbol chileno. Las malas rachas tienen que terminar, pero con el desorden que ha mostrado la U este año, se veía venir algo así", finaliza.