Rogelio Delgado: "En la U hay que darle las riendas a los dos responsables que son Sergio Vargas y Rodrigo Goldberg"

Universidad de Chile aún sufre con la tabla ponderada gracias al paupérrimo torneo del 2019. Por ahora los azules están fuera de la zona de descenso, pero permanecen en el peligroso puesto 16º, que según las bases de la ANFP, puede pelear la liguilla si es que algún otro equipo se repite entre los últimos puestos de ambas tablas.

Sobre esto, el ex defensor del cuadro azul, Rogelio Delgado, pidió más protagonismo para los directores deportivos del club Sergio Vargas y Polaco Goldeberg: "Son tiempos de transición que son difíciles y hoy en día yo creo que las decisiones tomadas por las sociedades anónimass no son las más práticas en su aplicación para el fútbol".

"En la U hay que darle las riendas a los dos responsables que tiene, como en algún momento lo tuvo el profe Arturo Salah y lo sacó adelante, creo que hoy tanto (Sergio) Vargas, como (Rodrigo) Goldberg tendrían que tener las riendas de la U, porque en estos tiempos de crisis se necesita convicción prácitca y no con medidas destructorias", añadió en conversación con RedGol.

Por otro lado, el paraguayo aprovechó de analizar el presente de Colo Colo, camiseta que también defendió en 1995: "Yo creo que esta realidad de los dos clubes más importantes y populares de Chile tiene que preocupar a todo el fútbol chileno. Hay algo que hay que analizarlo profundamente y creo que va con lo que dije anteriormente, el fútbol no se mejora con medidas destructorias, con convicciones y experiencias prácticas es como se sale de estos momentos de crisis".

Eliminatorias sudamericanas



Otro punto que abarcó Rogelio Delgado fue sobre el presente de la selección chilena y la paraguaya. Sobre la Roja, el ex zaguero azul analizó la salida de Reinaldo Rueda: "Me sorprendió, por el hecho que es demasiado importante tomar las riendas de una selección, entonces no creo que haya fuerzas tan importantes para dejar una selección e ir a otra. Me parece que para llegar a una selección hay que meditarlo mucho".

Además, anticipó el próximo duelo entre Chile y Paraguay por eliminatorias: "Hay mucha incertidumbre también en Paraguay cómo en muchas otras selecciones, en Sudamérica, creo que en cada partido que se juegue va haber cambios importantes en la posición de la selección en la tabla así que todavía hay muchas dudas en cuanto a quiénes van hacer que van a representar a Sudamérica en el Mundial".