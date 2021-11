Rodrigo Herrera analiza el drama que vive Universidad de Chile: "Es grave que no tengamos responsables"

La crisis en Universidad de Chile está desatada, donde a cuatro fechas de que termine el Campeonato Nacional está a solo tres puntos de jugar el partido de promoción para salvar la categoría, luego de perder por 1-0 ante Ñublense en la noche del jueves.

Por lo mismo, el periodista de Redgol en La Clave, Rodrigo Herrera, analiza el verdadero drama que se está viviendo en la interna azul, donde asegura que son años de malas administraciones para terminar en el fondo y con nadie dando la cara.

"Lo de la U ya no es una cicatriz. Es una herida abierta, sangrante, no hay forma de parar este descenso progresivo y retroceso futbolístico donde ya lo hemos dicho todo. Pero, de verdad te digo, hay un tema. Siento que el problema de la U es muy grave y es grave que no tengamos responsables. Si acá también le hemos pegado harto al tema de los nuevos dueños, de dónde está Clark, qué pasa con los representantes que pueden tener palos blancos", comienza expresando.

"Pero acá son tres años, donde la última administración lo hizo pésimo, vendió y se fue. Ahí están los resultados también de una mala gestión, que te demuestra a su vez que esa máxima, que también operó en política, de hecho por eso hoy en día tenemos a Sebastián Piñera de Presidente, que dice que un buen empresario es un buen administrador, no siempre en el fútbol corre", cuenta Herrera, haciendo una radiografía del problema.

Para el comentarista deportivo Azul Azul se ha farreado ser un club modelo desde que tocó el cielo con la obtención de la Copa Sudamericana, donde en la actualidad solo es un grato recuerdo pero que no dejó nada en concreto.

"En 10 años destruyó una posibilidad enorme, de transformarla en un farol del deporte chileno, con posibilidad de crecimiento con los 7 millones de dólares que se invirtieron en el CDA, para que sea uno de los centro de entrenamientos más importante y todo eso es nada. Se acabó, por las pésimas gestiones, primero de Carlos Heller que yo creo que es el más responsable, y de los fantasmas que están ahora, que también tiene su cuota", detalla Herrera.

Es por esto, que también recuerda una promesa que se hizo cuando se instalaron las sociedades anónimas en el fútbol chileno, la que ahora es una premisa que simplemente no se cumplió: "Cuando llegan y se instalan las sociedad anónimas, decían es que ahora los errores van a tener nombre, los cagazos van a tener cara, gente que se va hacer responsable y eso no ha pasado nunca", finaliza.