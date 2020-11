Goldberg le responde a Walter Montillo: "Cuando se cede a las presiones de representantes o jugadores, te va mal"

Universidad de Chile vive días ajetreados en torno a la renovación de su plantel, específicamente por Walter Damián Montillo. Este lunes, la Ardilla perdió la paciencia y, finalmente, anunció que se va del cuadro azul luego de manifestar que se sintió “pasado a llevar” puesto que sólo pidió una definición por sí o por no en determinada fecha y se la estiraron.

Ahora, el director deportivo de Azul Azul, Rodrigo Goldberg, le respondió a la Ardilla: "Walter tomó una decisión muy dolorosa, que me pone muy triste. Entiendo su postura, que finalmente los tiempos no calzaron de uno y otro y es una lástima, es una pena. No sólo es un grandísimo jugador, sino que es una persona que le tengo muchísimo cariño"

"Si hay algo por hacer, se va a hacer, pero escuchándolo me parece que es una decisión muy madurada. También lo hablamos. No parece un arranque del momento o algo por el estilo", añadió en conversación con Radio Cooperativa.

Sobre las negociaciones entre la directiva y el jugador, el Polaco afirmó que "el contacto era permanente. No me atrevería a decir en qué momento estaban esas conversaciones, porque las llevó a cabo el presidente dentro de una política de renovaciones que habíamos decidido hace mucho tiempo. Cuando volvimos a jugar tras la pandemia, con el directorio tomamos la decisión de cómo afrontar las renovaciones. Estamos tomando acciones respecto de esa política. Todo el mundo quiere saber qué va a pasar, pero nos vamos a ajustar a los tiempos del club y el jugador tomó una decisión que lamento mucho".

Además, explicó que todo ocurrió bajo una política de renovaciones: "Tomamos una decisión como club y nos tenemos que alinear con eso. Terminan contrato 11 jugadores a fin de temporada y tenemos una política de renovaciones. Si los tiempos calzan, maravilloso. En este caso no se pudo y lo encuentro lamentable. Es un grandísimo jugador y una mejor persona, tiene una familia maravillosa y lo vamos a extrañar".

Tiempo de prueba



Un rumor que trascendió en torno a Montillo fue que la directiva y el cuerpo técnico de Universidad de Chile había postergado la renovación de la Ardilla por un tiempo de "evaluación". Esto fue desmentido tajantemente por el Polaco Goldberg: "Hay actitudes y palabras que se han usado que no me parecen correctas, no me han parecido las formas de imponer tampoco. Acá nadie, nunca se ha puesto en duda la calidad humana y deportiva de Walter. Nadie ha dicho que no queremos contar con él. Nadie. Y en su minuto, su representante en una cuña dio a entender eso y eso no es así".

"Lo de la ‘evaluación’ no es así. Sé que somos los malos, corruptos, los tontos. Pero de ahí a poner a Walter Montillo en ‘evaluación’… Hay que tener dos dedos de frente. Lamento que se haya viralizado una supuesta postura de nosotros que no corresponde a la realidad", refrendó.

Finalmente, Goldberg afirmó que "entiendo su rabia. También estoy triste y se lo dije a Walter. Conversamos 40 minutos hoy. Pero nosotros estamos, después de muchos años, implementando ciertas políticas para tomar decisiones. Para evitar los errores que se cometieron durante mucho tiempo. Y estamos convencidos que si respetamos esas decisiones, nos va a ir mejor".

Walter Montillo regresó a Universidad de Chile en 2020 para poner fin a su carrera

"La historia ya ha dicho que cuando se cede a las presiones de representantes o jugadores, te va mal. Yo fui jugador, entiendo las pretensiones, pero hay un club y el club es más importante que cualquiera. Mi misión es velar por el bien del club. Me hubiera gustado otro final, pero si tomamos una decisión debemos ser consecuentes", cerró.