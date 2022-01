El estadio propio siempre es tema para Universidad de Chile y sus hinchas, donde ven que cada vez que se comienza hablar del tema se abre la ilusión de la casa propia. En esta oportunidad, se revelaron acercamientos que ha tenido la directiva de Azul Azul con el gobierno, por terrenos emplazados en la comuna de Cerrillos, para estudiar un reducto deportivo.

Según publica el diario La Tercera, el pasado 20 de diciembre a las 16.00 horas, se realizó una reunión donde participaron el ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, el gerente general de Azul Azul, Cristián Aubert y la alcaldesa de Cerrillos, Lorena Facuse, donde se habló de la opción de un terreno para la construcción del estadio.

En el detalle hablan de "12 hectáreas que cumplen con las condiciones de conectividad que requiere un escenario proyectado con una capacidad para 30 mil espectadores. Está a escasa distancia de la avenida Lo Errázuriz y de la autopista Central y a 3.450 metros de la estación de Metro Cerrillos. Se trata de un predio plano y colindante con áreas residenciales".

Si bien confirman las conversaciones, en la publicación aseguran que el terreno es propiedad del Serviu, donde además hay proyectos del Mindep y el Minsal, pero que cuenta con el respaldo municipal donde existe "la convicción de que el terreno debe destinarse a actividades relacionadas con el deporte y la salud".

Desde Vivienda también respaldan la opción, dejando la información de que ese terreno "tiene uso de infraestructura deportiva luego de que para ese sector se firmara en 2021 un convenio entre el Serviu Metropolitano y el Comité Olímpico de Chile (COCH). Esto, pensando en los Juegos Panamericanos de 2023. En ese sector, se está construyendo la Villa Panamericana", las que después quedarán como viviendas sociales.

Las voces de la ilusión

En Universidad de Chile no quieren confirmar nada, teniendo la experiencia de anteriores administraciones de la concesionaria Azul Azul.

“El anhelo de tener un estadio propio siempre ha estado y estará en el club, hasta que se pueda concretar. En la U siempre estamos viendo opciones y conversando con quien sea necesario, para evaluar el contexto en que se pueda desarrollar el proyecto”, destacan en el mismo medio.

Si bien aceptan las conversaciones que se han tenido con las entidadess nombradas, aseguran que son parte de reuniones que también han tenido con otras comunas.

“Efectivamente, hemos tenido acercamientos con distintas autoridades, de gobierno y de varias municipalidades, entre las que está Cerrillos. Pero son conversaciones que todavía no llegan a un compromiso que amerite ser informado”, aseguran.

Pese a esto, ponen la pelota al suelo para no ilusionar más de la cuenta a sus seguidores. "En nuestra nueva administración no queremos levantar falsas expectativas con un proyecto tan ambicioso como éste. No queremos caer en errores pasados y solo informaremos algún tipo de avance cuando éste sea real, serio, concreto y firme. Un principio angular de esta dirigencia es que no podemos jugar con las ilusiones de nuestra fiel hinchada”, aseguran.

Hay respaldo

Desde la municipalidad de Cerrillos confirman las conversaciones que se han tenido para analizar la opción: “He tenido un par de reuniones con directivos de Universidad de Chile. Según me comentaron, llevan años buscando un terreno para llevar adelante su Proyecto Estadio”, manifiesta la edil Facuse.

“En el Parque Bicentenario aspiramos a tener la mayor variedad de proyectos desarrollados en su interior. Es muy importante el desarrollo habitacional, pero también es importante complementarlo con un edificio consistorial, con espacios de atención de salud, con espacios de recreación y deportivos", destaca la alcaldesa.