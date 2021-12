Universidad de Chile podría jugar el domingo un duelo que puede quedar marcado para siempre en su historia, porque cuando enfrenten a Unión La Calera se estarán jugando el no descender en el Campeonato Nacional.

Por lo mismo, pese a que el duelo se jugará en el estadio El Teniente de Rancagua sin público, por la sanción que están cumpliendo los bullangueros tras la invasión a la misma cancha en un partido ante Curicó Unido, se esperan que los hinchas de igual forma se desplacen.

Como antecedente tienen lo que pasó la semana pasada ante Cobresal en El Salvador, equipo que no pudo recibir público por encontrarse en la fase 2 del Plan Paso a Paso de la autoridad sanitaria, pero donde de igual manera dijeron presentes un grupo de hinchas de la U, el que, incluso, llamó la atención por subir a un camión para presenciar el duelo que terminó igualado sin goles.

Pese a esto, la barra de Los de Abajo ya ha anunciado en sus redes sociales que tiene actividades agendadas en la previa de este encuentro. Como un banderazo a la salida del equipo del Centro Deportivo Azul para el día sábado, cuando empiece el viaje hasta la ciudad de Rancagua, donde se concentrará el equipo.

Si bien de parte de Azul Azul no han querido entregando detalles de horarios, justificando esto en la seguridad y la coordinación que tienen con Carabineros, los hinchas también tienen organizado un hotelazo, el que en un principio se iba a ejecutar en Santiago, pero tras el cambio se piensa realizar en Rancagua.

Por lo mismo, según informa el diario La Tercera, la concesionaria no quiere inconvenientes en los traslados, por lo que ya ha realizado varias reuniones de coordinación con la policía, de manera de llevar adelante el compromiso en completo orden.

“Estamos preparados tanto para un banderazo en el CDA y a su llegada acá, a Rancagua. La hora está un poco por definir, pero será en la tarde del sábado. Habrá despliegue con carabineros territoriales, personal de orden público. Y el domingo, en el estadio. Habrá varios enlaces o sectores. Todo esto empieza el sábado, con distintos servicios, y continúa hasta que el equipo se retire del estadio y llegue a Santiago. Es un partido sin público, con un aforo de 149 personas, cifra que incluye a las personas involucradas en el partido y a 45 periodistas”, explica el comandante Manzur Abutom, subprefecto de los servicios de la policía uniformada en Rancagua en La Tercera.

La caravana azul

Tras la salida del equipo de Santiago se espera que muchos vehículos quieran acompañar al plantel hasta la ciudad de Rancagua en una caravana, además que se sumarían hinchas en la jornada del domingo.

Pese a esto, de parte de Carabineros también confirman que tienen una coordinación que empieza desde el peaje de Angostura, el que marca el inicio de la Sexta Región, donde los azules serán locales y se jugarán el no perder la categoría.

“Vamos a tener controles en carretera a raíz de lo mismo, para que no intercepten al equipo. Nos interesa que el plantel tenga fluidez en el desplazamiento. No hay prohibiciones extraordinarias que nos permitan devolver hinchas a Santiago, ni siquiera por criterios sanitarios. Habrá un anillo exterior, donde se hará control. No habrá cortes de calle, pero sí controles. Carabineros está desplegado en un número importante, teniendo en consideración lo trascendental del resultado del partido. Está el riesgo del descenso, que sería un tema complejo”, detalla el comandante Manzur Abutom.