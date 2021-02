Rafael Dudamel: "Los mismos que salen a decir que hubieran mantenido a tal jugador, a Ángelo le dijeron que no lo querían"

Luego de su salida de la banca y el retiro de Walter Montillo, Hernán Caputto ha estado muy atento a lo que pasa en Universidad de Chile. El ex técnico azul ha hablado en varias ocasiones sobre el nivel del plantel y del propio argentino, asegurando incluso que le pidió no colgar los botines.

Una situación que no le ha caído nada bien a Rafael Dudamel, que pese a todos los cuestionamientos logró que el bulla no jugara la promoción y se salvara del descenso. Ya con esos objetivos listos, el venezolano se cansó de las críticas de su colega y disparó con todo tomando el ejemplo del salvador de la U: Ángelo Herníquez.

En conversación con Los Tenores de Radio ADN, el llanero disparó con todo contra Caputto y reveló que quiso sacar al 9 del plantel. "Los mismos que salen en conversaciones a decir que hubieran podido mantener a tal jugador, a Ángelo le dijeron que no lo querían en el equipo".

Ángelo Henríquez renació junto a Dudamel, quien reveló que Caputto lo quiso echar de la U. Foto: Agencia Uno

"Lo de Henríquez (su nivel) es mérito suyo como futbolista. Nosotros le dimos la oportunidad a un futbolista que, estando relegado en la suplencia o una posición que no era natural, un futbolista profesional 100% que se entrenaba de una forma increíble y tenía que cambiar. Lo único que necesitaba era confianza, jugar, participar", agregó.

El técnico no se detuvo en sus elogios a Henríquez y aseguró que "Ángelo alcanzó ese nivel que todos le conocían y hoy disfrutamos, incluso en una posición que no es la natural de él. Estoy seguro que hará méritos para llegar a la selección, porque reúne todas las condiciones para estar".

Cerró el capítulo de Walter Montillo

Dudamel también aprovechó la oportunidad para ponerle punto final a la polémica de Walter Montillo, con quien las cosas no terminaron de la mejor manera. "Cuando llegué, ya había una diligencia adelantada. Recuerdo declaraciones que el jugador hizo y donde nos excluía de esta situación porque era algo que venía tratando con los dirigentes".

"Yo pedí tiempo para conocerles y no futbolísticamente. Era cuestión de que nos permitieran llegar y tener un concepto general de todo. Siento que la palabra evaluación fue muy mal interpretada, porque era evaluar el lugar donde uno llegaba. Fueron momento muy sensibles, pero era una decisión que tenía tomada", recalcó.

Dudamel aseguró que con Montillo no tenía nada más que hacer, ya que era una decisión tomada. Foto: Agencia Uno

Finalmente Dudamel le dejó un palo directo a Caputto por sus dichos sobre evitar el retiro del 10. "Que el técnico anterior se manifieste, quizás lo podía lograr porque tenían una amistad. Una que no tuve con el jugador, porque tuvimos una relación profesional, pero porque el tiempo no nos alcanzó para que fuera algo distinto. Las circunstancias se dieron así y no se puede hacer nada".