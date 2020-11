Histórico seleccionado venezolano le avisa a Universidad de Chile: "Rafael Dudamel no tenía título de entrenador"

Ya es un hecho, Rafael Dudamel arribó este martes a Santiago para convertirse en el nuevo entrenador de Universidad de Chile. El venezolano será presentado en las próximas horas en el CDA y tomará las riendas del equipo que dejó Hernán Caputto hace unas semanas.

Pese a que llegó con una maleta cargada de ilusiones, en Venezuela criticaron su poca formación como entrenador profesional. Nelson Carrero, técnico y ex seleccionado venezolano entre 1981 y 1985, se refirió a la escasa preparación de los estrategas en su país.

"El futbolista venezolano ha tenido una desventaja que los demás no han tenido. El futbolista ha recibido conocimientos de entrenadores que no se han formado y eso es grave. Si ustedes como periodistas quisieran prepararse como entrenadores, no tienen dónde ir porque no hay un sitio donde se pueda preparar el entrenador", comenzó diciendo en el programa TLT.

Ahí llegó la crítica a Dudamel: "Tú vas a enseñar lo que crees que sabes y ese problema lo tenemos porque no se hace un curso de entrenador nacional desde 2008. Rafael Dudamel no tenía título de entrenador, entonces trabajas más por lo que viviste como futbolista, por internet, por la experiencia, pero te tienes que preparar. Los cursos que antes se hacían eran de cuatro meses, mientras que en otros países tienes que estudiar mínimo 3 años".

Finalmente, Carrero afirmó que mejorar este aspecto es uno de sus proyectos como aspirante a la presidencia de la federación: "Nosotros no le hemos dado la importancia a la formación del entrenador y esa es una de las cosas que me motivó a pensar en que podría llegar a ser presidente de la Federación Venezolana de Fútbol".