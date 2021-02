Dudamel explica por qué la U va por Cañete y no por Jiménez: "Hay realidades que te acercan a uno y no tanto a otro"

Universidad de Chile se salvó de caer al descenso y, como premio, obtuvo la clasificación a la Copa Libertadores como Chile 3. Los azules tendrán que disputar ante San Lorenzo su chance de entrar a la fase de grupos, por lo que trabaja duro para armar el plantel de Rafael Dudamel.

El venezolano no quiere arrastrar más dudas y buscará este 2021 la consolidación al mando del cuadro estudiantil, uno para el que ha puesto todas sus fichas. En conversación con Los Tenores de Radio ADN, el llanero adelantó lo que será esta temporada.

"Queremos seguir en la misma línea de triunfos, de conseguir objetivos deportivos. El club está haciendo sus mejores esfuerzos para sumar al plantel en la confección de equipo los mejores elementos. No ha sido sencillo, pero si hay algo que he aprendido es que en este trabajo hay que tener paciencia", lanzó el estratega.

Rafael Dudamel aseguró que no llegó a imponer su proyecto, sino a ser parte del actual. Foto: Agencia Uno

Pero el venezolano también aprovechó de aclarar que no ha cortado a nadie, sino que es parte del trabajo del club. "Dudamel no ha llegado a imponer su proyecto en la U, dejémoslo claro. Trabajamos de la mano con los directores, la dirigencia. Era un proyecto que estaba antes de mi llegada y por ello me escogieron, no llegué con paracaídas. Siento que hice méritos para llegar a un grande como la U y de acuerdo a mis características de escogieron".

Ahí el llanero recalcó que ha pedido refuerzos que ayuden a pelear el título el 2021. "Dentro de las conversaciones que tuvimos con el comité deportivo, siempre se habló de confeccionar un plantel que pelee el campeonato. No sirve nada menos. Si me traen a la U y no podemos tener un plantel para pelear el título, estoy en el lugar equivocado. Desde la pasión y la razón, estamos queriendo confeccionar un plantel altamente competitivo para pelear el campeonato y en la Copa Libertadores podamos llegar a la fase de grupos".

Cañete, Jiménez y los refuerzos

Universidad de Chile ya tiene listo a Marcelo Cañete, pero los hinchas también esperaban la llegada de Luis Jiménez. Sin embargo, la caja para ir a buscar refuerzos ya está casi destinada y el mago no entró en el proyecto.

"Cañete tiene todas las credenciales para llegar a la U. Es un jugador acostumbrado a estar en equipos grandes, con más o menos participación, pero eso le permite a uno saber que la responsabilidad no le va a pesar. Es un jugador fantástico, de un nivel asociativo admirable porque entiende bien el juego", explicó Dudamel antes de aclarar la situación del 10 de Palestino.

Luis Jiménez fue una de las figuras del último torneo, pero en la U optaron por Marcelo Cañete. Foto: Agencia Uno

"Cuando me preguntan por Jiménez, tal y cual que Cañete, es un jugador que cualquiera quisiera en su plantel, pero hay realidades que te acercan a uno y no tanto a otro. Yo quiero a los mejores en la U, pero luego están las posibilidades a nuestro alcance, porque no podemos forzar la máquina para terminar reventado económicamente. Eso lo ven los directivos, cuando me han preguntado mi opinión he dado mis comentarios positivos y luego pasa por el alcance que podamos tener", agregó.

Uno de los que también está cerca es Ramón Arias. El defensor uruguayo se realizó los exámenes para firmar por los azules, pero problemas físicos a última hora tendrían en suspenso su arribo al CDA. "Eso lo atienden los médicos, se hicieron evaluaciones. Si yo lo recibo en la cancha es porque puede desarrollar la actividad sin problemas", dijo Dudamel al respecto.

Finalmente el venezolano se refirió a la posible llegada de Yonathan Andía y Mario Sandoval, quienes tienen todo listo y solo falta la oficialización. "Hasta que no estén firmados, no quiero hacerme faltas expectativas. Sé que está adelantado, pero darlo como hecho hasta que no los tenga en la cancha, no lo disfrutaré. Sé que las gestiones están adelantadas y ojalá termine de concretarse".