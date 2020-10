Pedro Chispa Campos y el interés de Universidad de Chile: "Siempre es lindo que un equipo grande me quiera"

Universidad de Chile hace rato apretó el acelerador para buscar refuerzos de cara a la segunda rueda y poder también reemplazar a los lesionados Franco Lobos y Pablo Aránguiz.

Las limitaciones que impone el reglamento del Torneo Nacional de Primera División hace que los equipos sólo puedan reforzarse con futbolistas que tengan menos de 360 minutos por sus clubes, por lo tanto, mirar afuera no es una mala idea.

Y precisamente han surgido los nombres de jóvenes chilenos que juegan en el extranjero como Brandon Cortés, Marcelo Allende, Ignacio Jara y Pedro Campos.

Pedro Campos, hoy en el Bnei Yehuda Tel Aviv de Israel, confiesa en conversación con Radio ADN que "Me tocó por sorpresa que mi nombre esté sonando en la U".

Agregando que "siempre es lindo que un equipo grande de Chile me quiera. Hasta ahora solo es un rumor, nadie se ha acercado a mí formalmente, pero no le cierro las puertas a ningún equipo.

Campos además reconoce que conoce muy bien al técnico de los azules. "Sé que el técnico es Caputto, quien me conoce mucho y me tuvo en la selección en su tiempo. No entro en rumores hasta que sea algo más que eso", cerró.