La polémica del duelo entre Universidad Católica y la Universidad de Chile sigue dando que hablar, pese a que ya han pasado varias horas del término del encuentro por el Campeonato Nacional.

Es que la jugada del choque entre Nahuel Luján y el portero Sebastián Pérez todavía sigue latente en el mundo del fútbol, pese a que hasta salió a la luz la comunicación del VAR con el árbitro Julio Bascuñán.

Eso sí, para el comentarista deportivo de Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez, lo que más le preocupa es lo que declararon miembros de la U tras el encuentro, asegurando que el jefe de los árbitros, Javier Castrilli, les había asegurado que era penal.

"Lo que me queda es que si efectivamente dijo lo que dijo Arias. Eso es clave, porque en rigor si él le dijo al jugador de Universidad de Chile que consideraba que era infracción, que era penal... Te das cuenta. Hay un error del juez y de los hombres que están en el VAR", cuenta Pato Yáñez.

En ese sentido, el ex futbolista pide, tal como pasó en otros duelos del Campeonato Nacional, qué pasó en la jugada y el motivo porque vaya a comentar al camarín azul lo que había sucedido.

"Debe aclararlo porque es inapropiado. Un árbitro no puede entrar, es el presidente, el jefe, no puede andar por la zona de vestuarios y decirle al jugador en la cancha se equivocaron, fue penal o fue mano. No lo puede hacer Castrilli, no es un comentarista. Será muy atractivo y todo. Como decían, aclararme la situación de la jugada o si hay un criterio distinto, pero no es comentarista", golpea la mesa.

Por lo mismo, Yáñez insiste en que se debe tener claro este punto cuanto antes: "Encuentro grave que no saliera. Lo encuentro mucho más grave en zona de camarines le diga a un jugador, sabes que se equivocó. El árbitro que designé se equivocó, fue penal. Eso es grave. Eso no corresponde", cierra.